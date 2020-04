Claudio Zamora: «No hay que tener miedo si se toman todas las medidas preventivas»

El florense Claudio Zamora se encuentra radicado en Malaga desde hace 19 años. Por motivo de la pandemia, nos comunicamos con él para que nos cuente cómo se encuentran viviendo en uno de los países con más casos confirmados de covid-19.

“Algo estamos haciendo mal en el mundo. Hay muchas teorías al respecto de este famoso coronavirus”, comenzó a relatar el argentino en la nota con FM Alpha.

Sobre la situación en España, indicó “el confinamiento comenzó el día 14 de Marzo. Por regla general, la población lo acato bien, no así tanto al principio. Los policías han labrado muchas infracciones; ahora casi no se labran actas. Sí hubo gente que tomo el confinamiento como si fuesen vacaciones y se trasladaban a otras ciudades; fue así que las personas que eran asintomáticas llevaron el virus a otras ciudades donde no había enfermos”. “Hay un caso de una persona que tuvo ocho infracciones; en ese caso el Juez pidió la detención”, informó.

En cuanto a las medidas tomadas en Argentina, opinó “siempre leo las noticias de allá. Escuche al Ministro de Salud y me pareció impresentable porque decía que el virus en verano no andaba. Sí creo que lo que hace el Presidente es fantástico, en cuanto a las medidas sanitarias. Ningún país lo ha hecho como él, algo similar lo hizo Portugal; pero ustedes en Argentina corren con la ventaja del tiempo. Las autoridades supieron reaccionar a tiempo, algo que no sucedió en Europa”.

Finalmente dio el testimonio de cómo se encuentra personalmente. “Yo no tengo miedo, aunque tengo 50 años y soy una persona de riesgo. Sí tengo mucho respeto. Tratamos de seguir las medidas higiénicas y salimos sólo una vez por semana a hacer compras. Una semana salgo yo y la otra sale mi mujer”, cerró.