Concejal Alejandra Quintieri, junto a Emilio Monzó en Mar del Plata: “El conoce las distintas coyunturas de todos los distritos”

La actual concejal del Bloque “Juntos por el Cambio” con mandato hasta el 2023, participó este fin de semana de un encuentro de dirigentes de la oposición en Mar del Plata. “Actualmente formo parte de espacio “Mujeres de la Quinta Sección Electoral” y acompañamos a Emilio –que busca la gobernación en 2023- en su visita a Mar del Plata. “Monzó fue funcionario y conoce muchos distritos. La Provincia es muy grande y con distintas necesidades. Ramón (Canosa) también nos invitó, siempre charlamos con el ex intendente.

Sobre el discurso del intendente Gelené en la apertura de sesiones, Quintieri sostuvo que “fue un discurso correcto. Describió lo hecho en pandemia. Hubiera sido importante culminar el CAPS de Las Acacias..Creo que estamos de acuerdo con el final de sus palabras cuando habla de la unidad y que no haya grietas..Seguir insistiendo que recibimos un país en ruinas de tierra arrasada no creo que sea el caso de nuestro hospital, gracias a los cambios en el Hospital con llegada de SAME que fue gracias a María Eugenia Vidal se pudo enfrentar la pandemia como se la enfrentó, no hay grietas pero hay algunas actitudes que la marcan, del lado mío estoy abierta a todas las propuestas, pero fiscalizando todas las cosas que se hacen..Hay otras formas de acceder a los datos de los vacunados para llevar tranquilidad a todos, en momentos de gran zozobra, la transparencia de los gobernantes es fundamental… en Azul hay una denuncia penal, yo trabajo allí y son cosas que duelen…creo que con el miedo y la desconfianza no va…las grietas se solucionan con políticas de estado..Terminar las obras que se comienzan es ideal..no importa quién las empezó..La ciudad no se hace en cuatro años..Es una continuidad. Creo que salud, obras públicas, justicia y educación son bases para trabajar en políticas de estado…” remarcaba.

ENTREVISTA COMPLETA A LA DR. ALEJANDRA QUINTIERI

