Coronavirus: Los números que marcan que no ha sido en vano

Las Flores transita el pico de la pandemia con poco más de una decena de casos y sin ninguna muerte por Coronavirus. Indiscutible el nivel alcanzado en los controles y la responsabilidad social de la gran mayoría de los habitantes de nuestra ciudad. Desde el 20 de marzo, en promedio, 150.000 personas ingresaron y egresaron por los accesos. Muchos de los que circularon fueron y vinieron hacia las zonas de fuerte presencia del virus.

Por Flavio Iacomini

Después de cinco meses de esfuerzo y responsabilidad de la gran mayoría de los ciudadanos florenses, en las últimas horas se dio la mayor cantidad de contagios desde que el 20 de marzo pasado comenzaran las medidas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

Una situación que tal vez para muchos ponga en duda el valor que ha tenido la sociedad de nuestro pueblo para soportar estoicamente todo tipo de restricciones que le ha impedido llevar adelante una vida normal.

Los sufrimientos en las primeras medidas de confinamiento, en muchos casos también se han extendido hasta el presente, a pesar de las decisiones oficiales posteriores que llevaron a la gente a recuperar cierta normalidad laboral y vinculaciones.

Pero a los números, por más fríos que sean, en determinadas circunstancias, hay que apelar a ellos para demostrar que todo ese gran esfuerzo ciudadano sigue valiendo la pena.

En las poblaciones del interior de la provincia con importante cantidad de habitantes que mantienen relaciones laborales cotidianas con las grandes urbes donde el virus circula con mayor evolución, hay un mayor número de contagios, precisamente por ese nivel de contactos o circulaciones. Lo único que se le puede contraponer a esto son el nivel de control y la responsabilidad ciudadana de los habitantes en el manejo de la pandemia. En Las Flores, esto es lo que ha primado, más allá de la preocupación por este presente donde el virus, en su etapa de mayor propagación recién ahora está llegando con más fuerza a nuestra ciudad.

Pero vayamos a los datos duros estableciendo valores comparativos con las ciudades limítrofes o con cercanías geografías: Las Flores con 23.871 habitantes en proyección desde el último censo, cuenta hasta el lunes 17 de agosto con 12 casos positivos de Covid 19, Azul con 65.728 habitantes 135 casos, Saladillo 31.034 habitantes 51 casos, General Belgrano 17,735 habitantes 55 casos. Pila con 3.640 habitantes 19 casos, Tapalqué con 9.178 habitantes 5 casos, General Alvear con 11.230 habitantes 8 casos, Roque Perez con 12.513 habitantes 44 casos, San Miguel del Monte con 21.034 habitantes 59 casos y Rauch con 15.176 habitantes, es el único distrito limítrofe que no presenta casos con Coronavirus.

No ha sido fácil para nadie transitar este camino y no lo sigue siendo todavía. Los contactos estrechos de la decena de contagiados de la última semana, seguro elevarán el numero en el tiempo de esta publicación y encenderán aun más las alertas por si se dispara o no el número de infectados de la enfermedad viral que tuvo su punto de partida en el mes de enero en la ciudad China de Wuhan.

Incertidumbre o no por el nuevo contexto, pero de lo que si no hay dudas es que el esfuerzo personal de los agentes de seguridad, de transito, voluntarios y de las autoridades de salud y gubernamentales no ha sido en vano.

Más de cien mil personas, durante los cinco meses fueron y vinieron a distintos puntos del país por cuestiones laborales o de salud. Inclusive, la gran mayoría debió acudir a las grandes ciudades con fuerte circulación del virus. El pico de la tormenta evidencia haber llegado y nos ha encontrado preparados. La pelea continúa, la certidumbre está dada en esta razón: el esfuerzo hasta ahora de la población no ha sido en vano. La responsabilidad social y los controles, siguen siendo los primeros en el frente de batalla.

