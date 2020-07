Coronavirus: Prolijidad del afectado en nuestra ciudad

Luego de conocerse la noticia del primer caso de coronavirus en nuestra ciudad en la madrugada de hoy, el intendente Alberto Gelene junto a l secretario de salud Juan Tibiletti dieron a conocer detalles de la situación que alerta a la sociedad. Ante tanta demanda de profesionales, el director del nosocomio debido a una guardia, no pudo asistir a la conferencia.

Desde el comienzo de dicha conferencia se remarco por parte el intendente y el Sec. de salud la información brindada por parte el agente de seguridad que notifico a el sistema de salud y que, ante pequeños síntomas, fue aislado inmediatamente en la sala «Rogelio Peña», lugar destinado desde el comienzo del confinamiento para los casos en estudio con alta sospecha o positivos, cuidando así la salud del resto de la población.

Tibiletti expresó que, “llego el día lunes a nuestra ciudad , no estuvo en contacto con la familia, el viernes se entera que su compañero con el que presta servicio en La Matanza dio positivo, ante esto y pequeños síntomas, informa y se activó el protocolo, horas después nos llega el resultado de que es positivo para Covid-19…”Por los tiempos, se debe esperar hasta el fin de semana, para ver si por diversas circunstancias, el paciente genero algún contagio.»

Por otro lado, el intendente remarcó que diversos rubros que estaban previsto abrirse, quedan en stand by, no se podrán realizar encuentros familiares ningún día, solo queda habilitado el esparcimiento, lo recreativo de 11 a 17, y se vuelve reforzar los registros de los gimnasios y actividades deportivas, donde los que asisten no pueden ser personas que tienen contacto con gente que viaja a lugares de riesgo. También expresó el intendente de volver a fase 4 desde estos momentos por lo menos hasta saber como evoluciona todo en los próximos días.

Vinculo con la conferencia de prensa

CONFERENCIA DE PRENSAEl intendente Alberto Gelené, y el Secretario de Salud, Dr. Juan Tibiletti, expondrán detalles acerca del contexto sanitario en nuestra ciudad, a partir del caso positivo detectado. Publicado por Municipalidad De Las Flores en Domingo, 5 de julio de 2020

Desde la dirección de prensa:

1 DE LOS CASOS DIO NEGATIVO

De todas formas un hombre mayor de 80, del hogar de ancianos con un cuadro de fiebre, un joven menor de 40 años que es personal de seguridad y es asintomático y un paciente menor de 50 años, internado en el hospital, con un dificultad respiratoria, activaron el protocolo por covid-19. Se aguardan los resultados de los hisopados. De esta forma en la ciudad hay 3 casos en estudio.

Continuemos manteniendo el distanciamiento social y el uso de barbijo o tapaboca en lugares públicos.

