Cosecharas tu siembra

La comisión de la SRLF informa que en acompañamiento a la decisión tomada por muchas entidades rurales hemos decidido cerrar la cuenta de nuestra institución en el Banco Credicoop. Cansados de que su presidente activa e incansablemente haya propiciado y alentado sistemáticamente un sinfín de medidas que afectan de modo directo y desfavorable a los productores agropecuarios. Algunas de estas medidas son los aumentos de retenciones entre 2003 y 2007, impulso la 125, defendió el atropello a la propiedad privada en el caso Vicentin, tipos de cambio diferenciados y finalmente es el autor del “aporte solidario de pandemia” o “impuesto a la riqueza“ que no es más que otro impuesto directo que afecta a los bienes productivos rurales de modo independiente de que el resultado de la explotación bueno o malo. Cansados de ver como el que intenta producir o comerciar es desvalijando con políticas que solo benefician a un puñado de vivos que nunca se bajaron el sueldo ni dejaron de lado sus privilegios mientras la sociedad se empobrece a niveles alarmantes. Cansados de explicar que la producción agropecuaria tiene oportunidades para productores, contratistas, servicios, profesionales, informática, biocombustible, industria de maquinarias, infraestructura, tecnología, comercio exterior, transporte, valor agregado etc etc. Y tenemos que conformarnos con ser una región estancada, sin oportunidades y sin progreso por culpa de insistir con políticas como la que alienta el presidente del Banco Credicoop que solo producen retraso. Es que tomamos esta simbólica medida haciendo uso de la libertad que todavía tenemos de elegir con quien realizar nuestras operaciones bancarias. Invitamos a los productores a reflexionar en este sentido y empezar a favorecer con nuestras decisiones a aquellos que están a favor de la producción y el trabajo.

