Cuando el escéptico pierde

Todos nos preguntamos hasta que punto nos concientizamos con el coronavirus? O mejor dicho nos cuidamos, decimos así porque concientizar en demasía y mirar noticias todo el día sobre el o la covid , colabora poco a nuestra salud psicológica . Está comprobado que el extremo aislamiento colabora a la depresión, a la angustia y genera trastornos nada agradables. Ahora bien, hay un sector que se aparta de está concientización y no cree , y son los escépticos que piensan que no va a pasa nada. Cuando esté sector se topa «en algunos casos accidentalmente » con alguien positivo , tal vez asintomático, pone el grito en el cielo e hipotecamos la libertad de todos, pues Las Flores de tener un buen concepto en la zona, pasó a ser una más de las tantas que no pudo controlar la circulación, también estar en el portal de la ciudad y observar como mucha gente no colabora, se hace agotador, de hecho los voluntarios del comienzo no son los mismos y en menor cantidad. Se entiende que nadie se quiere enfermar, pero la realidad es que está claro que por accidente, por descuido o escepticismo los contagios llegaron y se ruega para que los números no sigan en aumento. Tal vez clínicamente los fallecidos no se ha reportado que sea por covid exclusivamente, a excepción de caso de hoy, pero ha colaborado a sacarnos a algún ser querido de la vida terrenal. Sin dudas que el virus circula y somos nosotros quienes tenemos el control, algunos más, algunos menos, siempre habrá escépticos, pero cuando más respeto tengamos hacia la pandemia de la mano de una conducta colectiva, será la que nos dará más libertades y el seguir al lado de nuestros seres queridos. Duro pero real. De poco sirve implorar desde los medios, desde el municipio que el ciudadano actúe de tal manera, si hay un sector mínimo por escepticismo no valora la vida.