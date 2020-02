Cuando el pueblo grita: durísimas críticas en la Banca Abierta a ABSA por la calidad del agua

Finalmente se llevó a cabo en la tarde del jueves la anunciada sesión extraordinaria en el salón «Dr. Oscar Alende» donde los referentes del grupo «Agua Segura, No al Arsénico» expusieron mediante la utilización de la banca abierta durante poco más de 30 minutos (tiempo estipulado por el reglamento interno del HCD). Fue la vecina Graciela Ayuso, creadora y administradora del numeroso grupo en la red social Facebook, quien hizo uso de la palabra, acompañada por María Belén Lacoste y Johana Barrere, también integrantes de dicha agrupación. Hubo graves acusaciones a ABSA, prestataria del servicio, a quien Ayuso acusó de «envenenarnos permanentemente». Luego de agradecer la posibilidad de manifestarse a través de la banca abierta, la vecina indicó que «hemos vencido una barrera importante que es ese folklore de decir que en Las Flores la gente no se mueve y no se preocupa». Al referirse al servicio que brinda ABSA, Ayuso indicó que «todo comenzó cuando visité a una vecina amiga, María Julia (se encontraba presente en el recinto) quien me dijo que su marido había fallecido de cáncer. Ella me dijo que podría haber sido el arsénico. No lo sabemos pero sin duda eso fue la idea disparadora. Luego, con diversos análisis que tanto yo como otros vecinos mandamos a hacer en el agua que consumimos a diario nos dieron valores muy altos al permitido. Subí un posteo y la reacción de la gente fue instantánea. Luego llegaron las firmas y el reclamo fue creciendo». La vecina subrayó que «el arsénico se acumula en nuestro cuerpo. Es un enemigo silencioso, nos va matando de a poco y no nos damos cuenta. Quizá si el agua estuviera turbia no la tomaríamos. El agua que hoy nos da ABSA sólo sirve para usar en los inodoros. Necesitamos una solución urgente». Luego de la exposición de la vecina, varios concejales hicieron uso de la palabra, agradeciéndole por su presencia y felicitándola por su coraje y valentía. El tema seguirá tratándose en Comisión Plenaria, donde se buscará crear un grupo homogéneo de seguimiento continuo al tema. La sesión fue presenciada por más de un centenar de vecinos quienes acompañaron con aplausos la clara exposición de Ayuso. Pudo divisarse entre los asistentes, al intendente municipal, Ing. Alberto Gelené y al actual Secretario de Salud, Dr. Juan Tilibetti.