Damián Pellejero, Pte. de la Coop del Hospital: “Estamos en conversaciones para una Fiesta Criolla con protocolo”

Sabemos que es un momento muy especial, todos los recursos de la Cooperadora se pusieron a disposición de nuestro hospital porque es el único efector de salud. Son 170 mil pesos que pone la Cooperadora todos los meses para el pago de médicos, compra de insumos, mantenimiento del Hogar de Ancianos. Comenzaba explicando el flamante Pte. De la institución..Se ha hecho un pormenorizado informe de todo lo que aportó la Cooperadora durante el 2020. Es importante comunicar a la sociedad lo que aporta cada mes la Cooperadora. La Rural abrió una cuenta para que el que quiera deposite, muchos productores colaboraron para la compra de insumos. Es la primera vez que ocurre que una institución muestre los números a otra, en este caso la Sociedad Rural que ha hecho una donación importante…” remarcando el informe presentado a la Soc. Rural por las importantes colaboraciones, dijo. “Desde la Cooperadora mandamos una nota a productores que siempre han donado cuando nos dan el okey, luego se venden a una consignataria que no nos cobra comisión, y allí obtenemos nuestra parte. 21 animales se han logrado donar. Muchos optan por el dinero o llevarse las terneras, sobre todo aquellos que tienen campo, mas de 500 mil pesos quedó para la Cooperadora. Cuando las entradas del año pasado se devolvieron se les solicitaba la donación si lo deseaban, y muchos vecinos decidieron donar, así fue que casi 900 mil pesos quedó a favor de la Cooperadora.” Sobre la fiesta criolla anual, Pellejero, se mostró cauto… “No se sabe aún si habrá Fiesta Criolla pero estamos en conversaciones para realizarla, sería muy lindo volver con un protocolo, ya están en marcha algunas fiestas criollas en la región y nosotros estamos en conversaciones con las autoridades con protocolo para ver si se puede hacer una Fiesta Criolla mucho más chica, por las dudas nos estamos preparando, si se da, no habría premios, etc. Habrá una reunión con el Departamento Ejecutivo, si se puede mejor sino seguiremos trabajando para planificar cómo seguiremos durante el año….” Ante la consulta si la baja de casos positivos, tranquiliza a la institución, expresó: “No estamos demasiado tranquilos porque se habla de un rebrote de la enfermedad. Sabemos que el Hospital ha estado recargado de pacientes. Ojalá que el rebrote no aparezca, es una cuestión que no es para estar demasiado relajado. Es un virus que se llevó a 33 vecinos florenses, muchos de ellos conocidos y que gozaban de buena salud. Los recursos de la Cooperadora siempre estarán a disposición de la dirección del Hospital….” También se refirió a otras instituciones provocaron donaciones; “Hubo muchas instituciones que hicieron donaciones. Los concejales aportaron dineros de sus dietas durante dos meses, personas individuales y hasta vecinos de otras ciudades. Hubo gente que perdió seres queridos y envió donaciones muy importantes para demostrar el agradecimiento por la atención en el Hospital. Todo eso da fuerza y nos enorgullece…”

