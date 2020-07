Daniel Cuccaro: «vamos a tomar todas las precauciones para que no haya contagios»

Daniel Cuccaro, referente de la iglesia Adventista, estuvo en comunicación con la radio ya que, en los próximos días, podrían recibir a fieles, todas las iglesias de nuestra comunidad.

“Es algo que estábamos esperando y rogando que sucediera pronto. En un pueblo como en Las Flores donde no hubo casos, solo uno y se tomaron todas las medidas de precaución, no hemos tenido que preocuparnos en demasía”, destacó el Licenciado; agregando “Hice un análisis en los salones y podríamos mantener la distancia. Una familia entera podría sentarse en una banca y los demás tendrían distanciamiento. Como los bancos están atrás de los otros, no hay contacto de frente. Tenemos todo bien estudiado para que no haya posibilidad de contagios”.

También indicó que si bien siempre realizan reuniones virtuales, “no es lo mismo. La gente necesita verse para sentirse acompañados y alabar a Dios”.