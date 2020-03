Diseñadoras florenses viajan a Pilar a mostrar sus vestidos

Mujeres Rurales viaja a Pilar. Allí un grupo de diseñadoras florenses estarán mostrando los vestidos que han confeccionado y materializado durante el año pasado. Previo a que viajen, charlamos con Andrea Izzo Capella, ideóloga de este proyecto en la localidad.

“El diseño florense, la mano de obra florense y la estética estarán presentes en un evento de Pilar llamado “Mujeres que Inspiran”. Vamos a llevar nuestros diseños. Viajaran cuatro diseñadoras y siete modelos”, explicó.

Mujeres Rurales no sólo viene creciendo en la ciudad sino que también se hacen conocidas alrededor de la provincia y fuera de ella. “Nosotras hacemos un trabajo de hormiga. No me cabe duda que dentro de poco comenzaremos a monetizar nuestros trabajos (…) en Pilar no presentamos nada nuevo, mostramos lo que se vio el año pasado”, declaró Andrea.

“La idea es seguir sumando a la gente a este proyecto de Mujeres Rurales; creemos que con la carrera que se abre en la escuela Normal y con la reapertura del taller en la Secretaría de Educación podemos seguir sumando gente a esta movida. Los vestidos que nosotras hacemos tienen un trabajo mayor al común. Pero esa es la idea”, concluyó.