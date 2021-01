El municipio pide cuidar los espacios públicos y puntos limpios

(Del Boletín de Prensa Municipal – Jueves 21 de enero de 2021)

A pesar de los reiterados pedidos por parte de la Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacio Público y más allá de que la gran mayoría de los ciudadanos así lo hacen, diariamente en nuestra ciudad se registran hechos que muestran la IRRESPONSABILIDAD de algunos ciudadanos con respecto al cuidado del espacio común. Es importante tomar conciencia sobre la importancia de cuidar entre todos, tanto el espacio público como los puntos limpios y canastos de nuestra ciudad. De esta forma somos respetuosos con el trabajo que realizan quienes lo mantienen diariamente. Desde hace un tiempo, en diferentes puntos limpios de la ciudad se han encontrado desechos que no solo arruinan los residuos secos correctamente dispuestos en el lugar, sino que exponen a los recolectores a diferentes vectores de enfermedades y situaciones desagradables y nauseabundas. A partir de esta situación y para poder controlar los puntos limpios de la ciudad, se han re direccionado las cámaras de las zonas conflictivas y se podrán tomar medidas contra quienes no respeten estos espacios. Por otro lado, también resulta de gran importancia respetar los días y horarios correspondientes para depositar los residuos para su recolección: RESIDUOS HÚMEDOS, a partir de las 19 hs. (NO SE SUSPENDE POR LLUVIA): Domingo, martes y jueves: calles paralelas a Av. San Martin. Lunes, miércoles y viernes: calles paralelas a Av. Rivadavia. Sábados: sin recolección. RESIDUOS SECOS, a partir de las 14 hs. (SE SUSPENDE POR LLUVIA): Miércoles: ZONA I (de Av. San Martin hacia Av. Cruz Marqués). Jueves: ZONA II (de Av. San Martin hacia Av. Independencia). De la misma forma, solicitamos que cualquier residuo punzante o patogénico (vidrios rotos, jeringas, etc.) sea depositado con todas las precauciones necesarias para evitar que los recolectores, o quieres manipulan los residuos en la P.T.R.S.U, puedan accidentarse con dichos objetos. Entre todos podemos mantener la ciudad más limpia. Actuando con respeto, solidaridad y empatía estamos colaborando con el cuidado de nuestros espacios públicos y, sobre todo, de nuestros recolectores y trabajadores de la P.T.R.S.U.

Más del Boletín Oficial

CONTINÚA LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MUNICIPAL DE GENERADORES DE ACEITE MINERAL USADO (AMU) La Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacio Público informa que se extendió el plazo para inscribirse en el Registro Municipal de Generadores de Aceite Mineral Usado (AMU). El AMU es un residuo especial que debe ser almacenado, transportado y finalmente dispuesto correctamente, de acuerdo a la Ley Nacional Nº 11.720. Los comerciantes registrados ya han podido solicitar el retiro del AMU. De la misma manera, a quienes sean responsables de lubricentros, talleres mecánicos o afines, se les solicita comunicarse con la mencionada Subsecretaría o con el Corralón Municipal, para efectivizar la inscripción, cumplir así con la normativa vigente (Ley nacional Nº 11.720 y Res. 468/19) y solicitar que personal municipal realice la recolección de dicho residuo especial. CAMPAÑA “CON TODAS LAS PILAS” Desde la Subsecretaría de Ambiente Sustentable y Espacio Público y la Asociación “Revolución Sustentable”, informan que continúa la campaña “Con todas las pilas”, hay bidones en diferentes comercios de la ciudad para que los vecinos puedan acercar las pilas y baterías usadas y/o en desuso. El listado y localización de los comercios que adhieren a la campaña “Con todas las pilas” se puede obtener entrando en el siguiente link: https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1dHzF5LpfogdJdHsuyPWpS5SYBlvxl2q9&usp=sharing NUEVAS TARIFAS DEL CAMPING “PARQUE PLAZA MONTERO” La Secretaría de Desarrollo Productivo y Sustentable, informa las tarifas vigentes para acampar en el camping del parque Plaza Montero. Cargo acampante por persona por día $ 150 (Incluye utilización de las parrillas, duchas, baños y todos los servicios brindados en el camping).

Por utilización de parrillas y fogones $ 100 (Solo para quienes no hayan abonado el cargo de acampe).

Utilización de las duchas con agua caliente $ 100 (Solo para quienes no hayan abonado el cargo de acampe).

Casas rodantes, remolques, motor home o similares $ 350 (Más el cobro por día por persona). Más información en: www.lasflores.tur.ar o Tel: (02244) 444-400. CURSO GRATUITO DE MANIPULACIÓN DE ALIMENTOS – MODALIDAD VIRTUAL La Dirección de Bromatología informa a la población en general que se encuentra abierta la inscripción al Curso Gratuito de Manipulación de Alimentos en su modalidad virtual, que se realizará los días 4, 8 y 9 de febrero de 14:00 a 15:30 hs. El curso tiene una duración de 3 días con presencia obligatoria. Los requisitos necesarios para poder realizar el curso son contar con la aplicación ZOOM descargada en el celular o computadora y acceso a Internet. Los interesados comunicarse con la Dirección de Bromatología al teléfono 442236 de lunes a viernes de 6 a 14 horas. LA MEMORIA QUE ENGRANDECE A LOS PUEBLOS La Secretaría de Cultura Municipal continúa en su línea de gestión de seguir honrando a nuestros antepasados, hombres y mujeres que contribuyeron a forjar la ciudad en la que hoy vivimos. El Dr. Domingo Harosteguy fue uno de nuestros habitantes ilustres. Su reconocida labor de médico estuvo acompañada por la vida política y la ocupación de distintos cargos públicos en nuestra ciudad. Razones más que suficientes, para que su figura fuera honrada en la mañana de ayer miércoles cuando la Directora del Archivo Histórico Municipal Nora Genaro presentó en el Concejo Deliberante un libro que recuerda la vida del prestigioso médico que llegó también a ocupar el cargo de intendente municipal del Partido de Las Flores. La autora de la publicación, una estudiosa y apasionada de la Historia de Las Flores, durante treinta años llevó adelante su investigación y encontró esta vez, en esta etapa culmine, el compromiso de las autoridades de la actual gestión de gobierno municipal que por decisión política acompañaron el financiamiento para que este hermoso proyecto del libro del Dr. Domingo Harosteguy se convierta en realidad. La Secretaria de Cultura Enriqueta Montorfano, estuvo en la presentación y en su alocución destacó la labor del equipo de trabajo que acompañó a Nora Genaro en todos estos años de trabajo de recopilación de datos y rigurosas investigaciones. Además, la titular de Cultura hizo mención sobre el destino de los fondos que se recaudarán con la venta de la edición que a un costo de $ 500 ya tiene varias reservas hechas. El 50 % de lo vendido será destinado a la autora Nora Genaro, y el resto irá hacia el Archivo Histórico, para reacondicionarlo y para seguir generando proyectos de estas características.

