El virus está circulando por la ciudad

Esta mañana el intendente, Alberto Gelené; el Secretario de Salud, Juan Tibiletti y el Director del Hospital, Mauricio Alejandro brindaron una nueva conferencia de prensa, al darse a conocer el segundo caso positivo de coronavirus, activo en nuestra ciudad. Los tres pidieron mucha responsabilidad y compromiso ya que el virus está circulando en nuestra ciudad.

El intendente, el primero en agarrar el micrófono, fue el encargado en pedir consciencia a todos los pobladores. “Este segundo caso podría estar relacionado al primer caso activo. Existe la circulación del virus por la ciudad”, explicó Gelené y agregó “lo que ocurre en distintos distritos vecinos me permite pedirles que tenemos que ser muy responsables y conscientes para que esto no se multiplique y nos impida tener las libertades que hoy tenemos. Hemos mantenido una situación que nos permite tener muchas libertades. Pero no quiero y no queremos perder eso, retroceder. Por ese motivo, les pido que seamos conscientes y no comprometer a los demás. Para ello es fundamental el uso del barbijo, en todas las actividades habilitadas. También el distanciamiento y el lavado de manos; algo que vemos que muchas veces no se respeta (…) tenemos que priorizar los cuidados ahora que hay dos casos y varios en estudio”. “Tenemos que comportarnos como en fase 1, teniendo una gran consciencia”, remarcó. Además informó que, hasta hoy, el hospital no tiene a ningún paciente con coronavirus. También indicó que, por ahora, se suspenden todas las reuniones sociales de hasta 10 personas ya que han visto que muchos vecinos y jóvenes se juntan, sin mayores recaudos.

A continuación, el Secretario de Salud, Juan Tibiletti, describió “el caso positivo confirmado anoche es una persona menor de 50 años, con fiebre y dolores musculares. Se lo aisló por un posible contacto con un familiar de la paciente que había dado positivo el día anterior. Esto requiere un exhaustivo análisis epidemiológico”. “Hoy está muy bien, ya no tiene fiebre; al igual que la primera paciente. Ambos están aislados en su domicilio, con sus hijos. Hemos hecho un seguimiento de los contactos y ya hay más de 20 personas aisladas en su domicilio. El coronavirus está circulando en nuestra ciudad”, subrayó. Seguidamente, manifestó rotundamente “No compartan más mates, con nadie. Tenemos muchos jóvenes aislados por haber compartido mates en estos días. Tenemos que ser conscientes de esto y cuidarnos cada vez más porque este virus es altamente contagioso”.

Por otra parte, el Director del Nosocomio, anunció que es mentira el audio que se viene viralizando, donde se afirma que el centro de aislamiento está colapsado. “Tenemos solo 3 personas que están aislados en el ex Hogar de Ancianos”, aseveró. Y agregó “al día de hoy hay un 70% de la Terapia Intensiva ocupada, aunque en otros espacios tenemos más respiradores. Estamos equipados para afrontar la situación, llegada el momento. Tenemos el virus circulando en la comunidad. Es fundamental mantener los cuidados. Tenemos que ser responsables y mantener todas las medidas que venimos pregonando desde que arrancó la pandemia”.

Finalmente se remarcó que la violencia y agresión por las redes sociales no sirven de nada; pidiendo que se evite todo tipo de agresión. «Quienes se equivocaron tendrán que tomar consciencia, pero de nada sirve la agresión», concluyó el médico Tibiletti.