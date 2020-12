En nuestra ciudad se piensa vacunar en enero y serán dos dosis

Lo dijo el titular de la cartera de salud del municipio local Juan Tibiletti, en entrevista con Ernesto Varela que también remarcaba, ir por un último esfuerzo para llegar a la vacuna con el piso más bajo de casos activos.

Ante la baja que se ha dado en los últimos días, comentaba: “El buen comportamiento de mucha gente que se empezó a dar cuenta que la realidad de los contagios es por estar adentro de la casa, eventos, lugares cerrados y apertura de espacios para distraerse. El aire libre y el tiempo ayudaron para que, con un poco de distancia, no haya contagiados. .” Ante la inminente vacunación en otros países, y que noticias tenia para nuestra ciudad, dijo: “Para mediados de enero estaríamos en condiciones de vacunar a grupos de riesgo, personal esencial, de seguridad y luego el resto de la población. La vacunación, que será masiva, podría llevarse a cabo en alguna escuela. Es una carrera contrareloj para tratar de vencer al virus, prueba de eso es que en el Reino Unido ya comenzarán a vacunar la semana entrante. Para toda Europa, es una pesadilla volver a sufrir una segunda ola…”

Sobre las fiestas de fin de año sabemos que va a haber gente que se va a reunir, es inevitable. Queremos llegar a fin de año con la menor cantidad de casos posible. Si se van a juntar que sea al aire libre, aunque sea en la vereda de la casa. Es algo sumamente importante.” Por otro lado dijo que, “Ningún ente nacional como la ANMAT no va a habilitar ninguna vacuna sin antes pasar por los controles estrictos. “Tibiletti destacó, “que todas las vacunas superen el 90% de efectividad es importantísimo. Es entendible la competencia en la industria farmacéutica para lograr la mayor efectividad.” Sobre los 20 decesos por coronavirus y la baja en el espectro de abril-octubre, manifestó, “Estamos ante un número de fallecidos que nunca hubiéramos querido tener. La obesidad, diabetes o enfermedades que no se controlan debidamente colaboran para este triste desenlace. Que estemos en pandemia no significa que debamos descuidar los controles médicos rutinarios, la imposibilidad de viajar o de restringir el tránsito disminuyó la accidentologia, también la gente se cuidó mas..” El secretario también se refirió diversas campañas que hay que poner énfasis. “Ayer empezamos con la campaña de HIV. La campaña “Patio Limpio” marcha muy bien. Es una campaña que debe tener continuidad cada año para combatir enfermedades como el dengue. La larva crece en las aguas estancadas. Seguiremos la campaña en el cementerio que es otro lugar donde hay muchos recipientes que pueden tener agua como floreros, etc.

