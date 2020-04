Esparcimiento: Entiendo pero no comprendo

Tal vez un título jocoso para matizar y tomar distintas las cosas en este confinamiento, pero la realidad es que no solo que la gente en su mayoría dudó de los alcances, o realmente la medida como se dice vulgarmente, no prendió. Muchos pensaban que la sociedad al habilitarla para salir a dar vueltas a su manzana, iba a usar dicho espacio y ver 15 o 20 personas girando en sentido de las agujas del reloj. Pero sucedió lo contrario, no solo que la gente no uso dicha libertad, si no que además le falto comprender los alcances de la medida, -hasta donde puedo ir, son 500 metros ? – Son algunas de las consultas a los medios de comunicación. Tal vez no sedujo el de girar alrededor de su manzana , será por esto que vimos muchos (y hasta profesionales) fuera de su circuito, es decir fuera de su manzana y alrededor de plazas?. Claro la medida la usó no más del 20 % siendo generosos. Tal vez en los próximos días la sociedad reaccione, o sino, habrá sido una medida simbólica .