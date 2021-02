Ex intendente Canosa: «Soy muy respetuoso de La Cámpora»

El ex jefe comunal, quien se alineó luego de finalizar su mandato detrás de la figura del ex Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación Emilio Monzó –hoy por hoy una carta política destacada de Cambiemos-, visitó este viernes los estudios de la 91.5. En diálogo con Ernesto Varela para “El Periodístico”, Canosa contó los ejes de una posible postulación a concejal para el 2021 aunque reconoció que “estaré donde Emilio y el espacio lo requiera”. El ex intendente manifestó que “actualmente colabora de manera muy estrecha con INVOA (Innovación Política Argentina). Se trata de la Fundación que es soporte de los equipos técnicos de Monzó en este proyecto que hemos formado y que él encabeza, trabajando para lo que podría ser una eventual candidatura suya a la gobernación en 2023. Junto a dirigentes de los 135 distritos de la provincia hemos formado una mesa política de diálogo permanente”. Al ser consultado sobre la gestión actual y el manejo de la pandemia a nivel local, Canosa indicó que “voy a ser respetuoso y prefiero no opinar porque sería alimentar una grieta de la cual no deseo formar parte. Por ahí no es recíproco. Me refiero a que no estoy haciendo lo mismo que otros hacían en mi mandato. Porque sé que algunos se paraban sobre nuestra gestión y fueron bastante vehementes. No hay que contestar fuego con más fuego. Estoy convencido que ese no es el camino”. Canosa elogió también al ex candidato a Intendente Federico Bugatti. “Tengo una muy buena relación con Fede aunque podemos estar en las antípodas ideológicas en cuanto a opiniones diversas”. También elogió a La Cámpora. “Soy muy respetuoso de La Cámpora. Creo que la militancia, el sentido ideológico y la defensa que hacen de su proyecto es admirable”.

Entrevista Completa:

