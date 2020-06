Fase 5: Las patinadoras no pueden volver a la pista

A partir de hoy quedaron habilitadas ciertas actividades deportivas comerciales, como gimnasios, canchas de pádel, tenis y golf. Los concurrentes a estos espacios deberán firmar una nota declarando que no estuvieron expuestos o visitando zonas de alta circulación del virus y comprometiéndose al cuidado personal y de los demás asistentes. Sin embargo, una actividad que en esta primera instancia de la fase 5 no se habilito es el Patín Artístico, razón por la cual, en la tarde de ayer, las técnicas del Club Juventud Deportiva y familiares de las chicas que patinan, expresaron sus sentimientos ante tal noticia.

«El viernes 13 de Marzo cerré la puerta del club, 22:00 Hs. como todos los viernes y desde ese día no he vuelto a pisar mi lugar de trabajo. En nuestra ciudad estamos en caso 0 positivo, y aun así no sabemos porque el patín no está habilitado para poder volver en grupos reducidos y paulatinamente, siendo que es un deporte individual», comenzó a relatar la profesora Camila Mendiondo y agregó «quienes nos conocen saben nuestra forma de trabajar. Jamás pondríamos en riesgo la salud de nuestras alumnas y de sus familias. Los padres nos confían a sus hijas porque saben que las cuidamos como si fueran nuestras (…) necesitamos volver a la pista y ellas también lo necesitan».

De inmediato las familias de las deportistas se sumaron al pedido para que el club vuelva a abrir sus puertas y las jóvenes puedan regresar a los entrenamientos.