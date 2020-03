Federico Dorronsoro: «Hoy los héroes son toda la gente que se queda en casa”

Esta mañana Ernesto Varela entrevistó, vía comunicación telefónica al bioquímico Federico Dorronsoro. El profesional dio su mirada sobre la realidad de esta pandemia.

“Hemos enfrentado muchos virus en la historia, pero este tiene mucha velocidad de contagio. Algunos de sus hermanos han estado entre nosotros pero no con la velocidad que se expande en este momento”, informó Federico.

Para explicarlo de una manera que sea entendible, manifestó “esto es como un fenómeno natural, como un tsunami. En este momento en Las Flores estamos en un momento clave. Nos preparamos para minimizar los efectos, porque pararlos con la mano no se va a poder. De lo único que depende, es que la gente se quede en casa para que el virus no ande entre nosotros. El sistema sanitario es lo posterior. Hoy ellos no son los héroes, hoy los héroes son toda la gente que se queda en casa”.

También agregó “el virus entra por la nariz, por la boca, por los ojos o una herida en el cuerpo. Por eso se dice mucho que hay que lavarse las manos. Es muy importante la higiene, en nosotros mismos y en la casa”. Como dato importante, indicó que aproximadamente, el virus puede vivir hasta tres días en una superficie.

“Uno puede poner en riesgo su vida, pero también pone en riesgo la vida de su familia. Si las medidas se hacen de esta manera, el virus se puede contener”, concluyó.