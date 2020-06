Federico Dorronsoro: «Si esto se desborda es una herramienta para controlar la situación”

A partir de hoy el laboratorio florense a cargo de Federico Dorronsoro se encuentra en condiciones de realizar el análisis que determina si una persona ha estado en contacto con el virus covid-19, además de indicar la situación epidemiológica de nuestra población. Para explicar detalles específicos de esto, en “El Periodístico” charlamos con el bioquímico.

El estudio se realizara por determinación de anticuerpos contra Sars-2 Covid 19 mediante un método de quimioluminiscencia de alta especificidad y sensibilidad. “El diagnostico se debe hacer según protocolo. Después de ese método, hay otros que determinan los anticuerpos, lo que el cuerpo crea en contra de ese bichito. La quimioluminiscencia es el análisis más efectivo de los que miden anticuerpos”, informó.

En cuanto a la extracción de sangre, sostuvo “se tomaran todos los resguardos. Pero es necesario aclarar que tienen que llamar al 148, todas las personas que presenten síntomas. Ningún paciente con síntomas puede venir al laboratorio. Acá estamos principalmente para atender a los geriátricos, a los médicos o policías que vienen de afuera. Tomará protagonismo cuando el virus llegue a la ciudad; para saber si uno estuvo o no en contacto con el virus”. Y aclarando la situación, contó “las muestras en pacientes con síntomas se deben mandar a Azul. Pero se pueden tomar recaudos. Por ejemplo, evaluar a un médico que atiende a pacientes con el virus, para que ese médico no sea el que luego contagia (…) si esto se desborda, ojala que no, es una herramienta para controlar la situación”.

Este método también tomara gran relevancia en aquellas personas que lleguen de ciudades o zonas donde hay contagios comunitarios. “Para la tranquilidad de ellos, sería ideal que se hagan el análisis por más que deban cumplir con la cuarentena por el protocolo. Esto ayuda a saber si tenés que tomar recaudos o no y también saber si contagiaste o quien te contagio, según con quien uno haya estado”, describió el profesional.

El costo del análisis es de $2100 y por ahora ninguna obra social lo cubre. “Esto no es que para que mañana se me llene el laboratorio y se gasten las 400 determinaciones que tengo; cuando el virus aún no ha llegado a la ciudad. Es para quienes están en riesgo o la gente que viene de afuera. Yo voy a ser responsable y si me llama una persona que estuvo 60 días encerrado en su casa le voy a decir que no lo voy a hacer gastar y que tampoco gastare recursos siendo que no es necesario”, remarcó rotundamente Federico.