Femicidio de Ursula Bahillo: pedido por justicia y airado reclamo por «Ni una Menos»

Organizada por «Colectiva Mutar» se llevó a cabo en la tarde de hoy martes en nuestra ciudad una marcha en reclamo de justicia por el femicidio de la joven Ursula Bahillo, ocurrido días pasados en la localidad bonaerense de Rojas. La columna partió desde el Espacio de la Memoria, ubicado en Avellaneda 705. Vistiendo prendas de color negro, portando velas, folletería, carteles y recordando el nombre de cada víctima de femicidio ocurrido en pandemia, la marcha se manifestó pacíficamente pasando por la Estación Policía Comunal, Comisaría de la Mujer, Juzgado de Paz y Ayudantía Fiscal para llegar finalmente al municipio. Posteriormente, se dirigieron al playón ubicado sobre Plaza Mitre, donde hubo diversos oradores. «Hoy marchamos por vos. Por vos, que saliste y nunca llegaste. Por vos que tenías vergüenza de denunciar. Por vos que no te creyeron el maltrato que sufrías. Por vos que no lo creíste capaz de matarte. Por vos que pensaste que era amor. Por vos que te maltrataban física y mentalmente. Hoy vinimos por vos y por ustedes. Por las que ya no tienen voz», fueron algunos de los párrafos de la carta leída por Joana Barrere, referente de la Organización Social. El femicidio de Úrsula Bahillo causó una particular repercusión social, cuando se hizo de público conocimiento que la joven de 18 años había realizando 18 denuncias previas por violencia de género hacia su expareja y femicida Matías Ezequiel Martínez.

Comparte esto: Tweet