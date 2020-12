Finalistas en los Juegos Buenos Aires 2020: José Luis Quiñones, del deporte a la música

El atleta florense -varias veces ganador de la medalla de oro en los Juegos Buenos Aires- fue uno de los participantes de la edición 2020 (modalidad virtual). Ante la imposibilidad de participación presencial y ante la ausencia de disciplinas deportivas este vez optó por cantar….y pasó a la final provincial!!!!. En nota con FM Alpha, «Josecito» -así fue bautizado por la prensa local ya que participó de muy chico en los ex Torneos Bonaerenses, sostuvo que «siempre me gustó cantar y esta vez me pareció que era la oportunidad». El flamante finalista en Canto -personas con discapacidad- contó que «fue mi amigo Alberto Cartasso que me pasó el tema «Cuatro líneas para el cielo». Es una canción que siempre me gustó. Al ser todo vía internet tuve que grabarme en video cantando y enviarlo al jurado. Así pude ganar la etapa regional y bueno, ahora en la final. Esperemos que al jurado le guste». Quiñones agradeció a su familia, amigos, medios y a Secretaría de Cultura local. «El deporte aún no lo dejé», sonríe con complicidad. Vale acotar que también clasificaron a Mar del Plata Paola Crego -Solista Vocal Sub-18- y Brenda Aguirre -Dibujo Sub-15-. Suerte a los tres en la gran final!!!

Comparte esto: Tweet