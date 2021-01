FM Alpha en MDQ: la voz de Damaris brilla en Boulevard Marítimo

Al caer la tarde comienzan -protocolo mediante- los tradicionales shows nocturnos de música y canto en la «rambla» marplatense. Artistas talentosos pero desconocidos se ganan los aplausos del público que noche a noche se dan cita luego de una agitada tarde en la playa. Allí conocimos a Damaris, una bella y joven cantante oriunda del partido bonaerense de San Martín, quien dialogó con la 91.5. «La verdad muy contenta de estar acá. Al principio con muchas dudas por la pandemia. Es más, al principio no nos dejaban actuar pero luego, haciéndole recordar a la gente que era importante cuidarse, pudimos hacer algo de lo nuestro». Damaris contó que «lo que gano en los shows va para mi familia que le cuesta mantenerse económicamente. Venimos de una zona algo humilde, de gente que le cuesta ganarse el peso». La joven cautivó a todos con covers de Whitney Houston y otros artistas de renombre más un set de cumbia. «Es lo que la gente más quiere escuchar. Moverse un poco con música alegre y olvidarse un poquitito de esta pandemia que nos toca pasar». Finalmente, Damaris nos contó que «por suerte logré que la gente de Magenta, el sello discográfico, me vea y me convoque. Vamos a ver qué pasa. Por ahora me concentro en hacer que los turistas pasen un lindo momento de la mano de la música».

Datos y foto: Ernesto Varela desde Mar del Plata

Comparte esto: Tweet