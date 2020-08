Fútbol: Antes de la primavera

Si bien depende de la evolución de la Pandemia, el Consejo Federal de AFA dio luz verde para que el 7 de septiembre los y las futbolistas locales puedan volver a los entrenamientos. En las próximas semanas los dirigentes de la Liga de Fútbol deberán acordar con las autoridades municipales los protocolos de bioseguridad para que los clubes convoquen a los 1.100 jugadores y jugadoras de todas las categorías.

Por Flavio Iacomini

Cinco meses después de las medidas iniciales de confinamiento decretado por el gobierno nacional, en el noveno mes del año se producirá el regreso a las practicas futbolísticas en Las Flores.

Dos semanas antes de la llegada de la estación del año donde comienza a levantar la temperatura y las plazas y jardines se van llenando de flores, el fútbol en nuestra ciudad podrá volver a practicarse, aunque seguro, que por ahora nada será igual.

Habrá medidas y cambios significativos donde la concentración de gente en los vestuarios para cambiarse no podrá realizarse como así también se evaluarán los protocolos que serán acordados entre los dirigentes de la Liga de Fútbol y las autoridades de la Secretaria de Gobierno Municipal que lidera el Dr Javier Eduardo Di Giano.

En los próximos días se estaría llevando adelante este encuentro entre directivos y autoridades pero siempre mirando la evolución de la pandemia en nuestra ciudad con el trascurso de las semanas.

En caso de no aparición de mas casos o que el número de contagios no sea importante para que Las Flores pueda continuar en la denominada Fase 5 en este tiempo de Pandemia de Coronavirus, los futbolistas locales podrían volver a entrenar pero sin nada en el horizonte con respecto a la reanudación de los torneos oficiales.

Es válido de destacar y recordar que más de 1.000 futbolistas juegan fútbol de manera oficial en Las Flores.

A las categorías, Sub 13, Sub 15, Sub 17 y Reserva, este año se le agregaron la divisional Sub 11 y el Futbol Femenino de Primera División.

