Hípicas y domas: «Saquémosle la recaudación de dinero, a ver quién hace esos eventos por tradición»

El pasado martes referentes de la Asociación Amigos del Animal, a raíz de una denuncia policial, lograron asistir en la vía pública a Alma, una perrita Collie que tenía una herida de arma blanca en el pecho. Marcelo Silva, Presidente de la Asociación estuvo en la radio, dando detalles de este caso y otros que tienen como protagonistas a los animales y a diferentes organizaciones e instituciones de la localidad.

«Somos un grupo horizontal. El que quiera puede acercarse, trabajar, tirar ideas. Somos alrededor de ocho personas en la comisión y después hay gente que nos ayuda por fuera», empezó a relatar. De manera continua, sostuvo «para nosotros el animal no es una mascota sino que pasa a ser miembro más de la familia. Muchísima gente tiene muy bien a los animales. Y también están los otros que son irresponsables, crueles». «Uno no puede hacer algo que se sabe que no está bien, que se hace para recaudar dinero. Se hace natural pegar a los animales, maltratarlos por horas y a plena luz del día», comentó haciendo referencia a las domas y demás eventos campestres.

Siguiendo por esa misma línea, declaró «la cooperadora del Hospital comete un delito porque no respetan la ley que está vigente. Es una ley que no permite usar elementos como las espuelas o el rebenque (…) en ese tipo de festivales se ven muertes de animales, de personas y otros daños. Nadie ve cuál es el producto de todo eso». «Tenemos que dejar de ser tan soberbios. A esta altura tenemos que entender que los animales no están para el trabajo. La mayoría de los caballos están para ser explotados, para pruebas de rienda y domas. Saquémosle la recaudación de dinero a ver quién hace esos eventos por tradición», remarcó Marcelo en la entrevista.

Dando mayor información, indicó que en la etapa de Canosa, con las hípicas, murieron alrededor de 12 caballos. «En la gestión anterior también murieron animales. Ahora están suspendidas».

Entre otras cosas, también se refirió a distintos temas que presentaron desde la Asociación al presidente del Concejo Deliberante, Fabián Blanstein; puntos para los cuales, según él, tienen la solución. Entre ellos se encuentran las castraciones, los albergues, la asistencia en la vía Pública, los perros mordedores, control y vacunación antirrábica, perros en la vía pública, los animales que tiene la vecina María Domínguez, tenencia responsable y legislaciones.

A modo de cierre contó que actividades planean realizar en el Rancho Pampa, lugar que les fue cedido desde el Municipio para que lleven a cabo diferentes acciones de concientización. «Hay muchas ideas, es un lugar hermoso. Nos gustaría vincularnos más con la cultura para que la gente se acerque. La idea es ver si podemos recaudar dinero para curar animales pero también que sea un lugar de adopción y vincularlo con las castraciones. Todo aquel que quiera acercarse lo puede hacer», concluyó.