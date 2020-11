Hotel Balo: la actividad hotelera reabre sus puertas

Este Lunes 02 de noviembre, el Municipio de nuestra ciudad habilitó la actividad hotelera para que volviera a funcionar, pero con algunas restricciones, esta mañana , Marcelo Nuñez habló con Juan Mogni el titular del conocido Hotel Balo, el cual se encuentra en las orillas de la Ruta 3.

Juan nos contaba: -“Tuvimos un cierre de 7 meses y medio sin ninguna actividad, solamente algún que otro cliente de hace años que se quedaba un día y nada más, a partir del lunes el municipio nos habilitó y arrancamos muy despacio, no anda casi gente, tienen miedo. De trabajar un 80%, 90% pasamos a trabajar un 3% o 4%.”-

-“A nosotros lo único que nos dijeron es que no podemos hospedar a gente del turismo, y nosotros al estar a la orilla de la ruta, la mayoría son gente de trabajo. Pero si viene algún turista, no podemos decirle que no, después de estar tanto tiempo sin trabajar, realmente necesitamos facturar y no podemos perdernos ninguna oportunidad, son todos bienvenidos. Igualmente cumplimos con todos los cuidados de higiene, no le damos el desayuno, ventilamos las habitaciones, las desinfectamos y tomamos todos los recaudos.”-

-“Volvimos a abrir el lunes, hemos tenido muy poca gente, son todos clientes conocidos, tenemos confianza, gente que ha venido mucho tiempo y que ahora comenzó a trabajar nuevamente, les tomamos los datos y les hacemos la evaluación para ver si tienen síntomas.”-

-“No tenemos gente que venga a vacacionar a Las Flores, la mayoría viene de paso, el fuerte nuestro son las empresas, viajantes, visitadores médicos, y algún que otro de paso, lo que pasa es que al estar ubicados tan al paso, tenemos posibilidad de tener más clientes.”-

-“Un poco mas de movimiento hay, un leve movimiento, no es como los tiempos pasados , se empieza despacio, no es que vamos a tener el espacio lleno ya, una por la pandemia y otra por los costos diarios de los viajantes, imaginate que con hotel, almuerzo, cena y combustible tiene que facturar mucho para que puedan con todo.”-

Para escuchar la nota entera, dale play:

