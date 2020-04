IFE: Qué significan las distintas respuestas de Anses

Hay tres tipos de respuesta que da el sistema cuando las personas consultan: aceptada, rechazada o en análisis. ¿Qué significa cada una y cómo proseguir?.

Este lunes 6 de abril los preinscriptos al Ingreso Familiar de Emergencia comenzaron a tener acceso para poder consultar en qué estado está su trámite.

Los primeros en poder consultar su trámite en la web oficial de la ANSES fueron los de documento con terminaciones 0 y 1. Las respuestas posibles fueron tres: solicitud aceptada, solicitud rechazada y solicitud «siendo analizada».

– Solicitud aceptada: las personas deben continuar con el trámite ingresando a «MI ANSES» con la clave de seguridad social para completar y/o verificar una serie de datos entre los que se encuentra la Clave Bancaria Uniforme (CBU) para saber a dónde se les realizará la transferencia del subsidio. En caso de no tener clave de seguridad social, se puede tramitar online.

– Solicitud rechazada: los datos de la persona fueron analizados y no cumple con los requisitos necesarios para cobrar el IFE (puede ser porque son Monotributistas de la categoría C en adelante, o que algún miembro de la familia cobra sueldo, o que el preinscripto cobra jubilación o pensión, etc.). Quienes hayan recibidos la respuesta negativa también puede ingresar a «Mi ANSES» para conocer en detalle las razones del rechazo en la solicitud.

– Solicitud siendo analizada: significa que aún no concluyeron los cruces de información con la AFIP, Migraciones, registros de propiedad y autos y otros para saber si la persona puede cobrar el beneficio o no. Según la ANSES, el fin de semana ya se conocerán definitivamente todos los casos.

Fuente: Argentina.as