Incendio intencional en Las Verbenas

Ayer por la noche se incendió una casa en el barrio Las Verbenas. Según manifestaron los moradores de la vivienda a Las Flores TV, horas antes habían recibido cartas intimidatorias anunciando que les iban a incendiar la casa. Trabajaron en el lugar Bomberos Voluntarios y efectivos de la Policía Comunal.

“Yo estaba trabajando cuando me llama mi señora para avisarme que me habían prendido fuego la casa pero antes yo había recibido una carta donde me decían que cuando yo me fuera a trabajar iban a prenderme fuego la casa con la mi hermosa familia adentro. Que la casa no era ni para mí ni para ella”, relató el morador. Según denuncio la pareja, las amenazas venían desde hace algún tiempo atrás, con el fin de que abandonaran la casa en que residen.