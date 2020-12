Int. Alberto Gelené: «Creemos que estamos ante un rebote de casos de Coronavirus»

Luego de participar de una reunión virtual junto al gobernador bonaerense Axel Kiciloff y otros jefes comunales, el intendente Gelené brindó en la tarde de hoy jueves una conferencia de prensa donde se refirió a la situación epidemiológica actual por el Coronavirus que muestran desde hace algunos días un crecimiento en cuanto a la cantidad de casos activos. El jefe comunal estuvo acompañado por el secretario de salud, Dr. Juan Tibiletti y el secretario de gobierno, Dr. Javier Di Giano. «Esto es un alerta, un llamado de atención. Significa que hay que cuidarnos más que nunca manteniendo el protocolo y todas las acciones que tanto hemos difundido. Hay muchas situaciones en observación y análisis que contemplan una situación donde evidentemente nos obliga a estar muy atentos”, afirmó Gelené. Más adelante, el intendente manifestó que «queremos llegar bien a las fiestas de fin de año. Buscando aprovechar las actividades que nos permiten estar el aire libre. Queremos que se limiten las acciones clandestinas que van en contra de lo pautado. Por eso estamos en la búsqueda de abrir todos los espacios posibles, siempre con protocolo. Todo esto que ha venido pasando en los últimos días nos hace pensar y a la vez pedir a nuestros vecinos que, en los espacios que hoy compartimos como por ejemplo piletas, plazas o en todos los lugares libres, tomemos los mayores recaudos para que no se produzcan más contagios”. Por su parte, el Dr. Tibiletti señaló que «estamos viendo que esta apertura de actividades da una sensación de relajación. No tiene que suceder y lo hemos dicho varias veces. La pandemia no pasó y que tengamos este rebote de casos nos preocupa por las fiestas que se vienen en apenas unas semanas». El titular de la cartera de salud local subrayó que «vemos con preocupación la situación que estamos viviendo en esta semana. No sólo por la aparición de casos sino también por denuncias de gente con síntomas que no lo informa a las autoridades de salud. Hoy hay 33 casos activos. Afortunadamente la sala de Terapia Intensiva no tiene pacientes Covid. Clínica está con 50% pero no está desbordada. Pero si seguimos así, con este comportamiento la semana que viene vamos a tener 50 o 60 y esto no está bueno. Les pedimos que tengamos la responsabilidad de cumplir con todos los protocolos. Si habilitamos piletas es con protocolo. Si habilitamos reuniones con 20 personas que sea con distanciamiento. No hemos tenido casos que vienen del aire libre. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, trabajando en lugares cerrados y no respetando las medidas se contagian. Hay talleres textiles cerrados porque hubo casos». Finalmente, el Dr. Di Giano indicó que «la laguna está habilitada para hacer un asado al aire libre, para acampar pero no pernoctar. A todos nos gusta ir al Parque a disfrutar pero seamos conscientes». Di Giano pidió precaución a la hora del consumo del alcohol por las fiestas. «El año pasado tuvimos varios casos de coma alcohólico y si esto sucede por ejemplo, en el marco de una fiesta clandestina, puede ser muy complicado. Que haya conciencia cuando celebremos las fiestas pero al aire libre y en paz».

