El intendente Gelené inauguró un nuevo período de sesiones en el HCD: «Quiero un municipio con mística»

El intendente municipal, Ing. Alberto Gelené dejó inaugurado en la tarde/noche del jueves un nuevo período de sesiones ordinarias del Honorable Concejo Deliberante local. La sesión especial tuvo lugar en el salón «Dr. Oscar Alende» con la presencia de todos los concejales de los bloques políticos, funcionarios del Departamento Ejecutivo y público en general. Luego del izamiento de la enseña nacional a cargo del propio jefe comunal y el presidente del órgano legislativo, Prof. Fabián Blanstein, el intendente, tal cual lo previsto en el orden del día, brindó su discurso de apertura. En primer término se refirió a la pandemia generada por el Coronavirus en todo el mundo y que en la Argentina ya tiene 31 afectados. «Adherimos al decreto emitido en el día de hoy por el gobernador Axel Kicillof por el cual se limitan muchas de las actividades masivas en espectáculos públicos, actividades que tienen que ver con el riesgo de contagio. Este virus ha venido a complicar el desenvolvimiento global. Es por eso que tenemos que contribuir a minimizar esa posibilidad que exista de contagio». Posteriormente, el jefe comunal enumeró algunos de los hechos más destacados desde su asunción el pasado 10 de diciembre. «Ante todo quiero decir que me siento honrado de estar aquí. Honrado que mi ciudad me haya dado una vez más el respaldo para dedicarme a la función pública. Esto no hace más que sentirme motivado para seguir dejando todo por mi ciudad coordinando un equipo que hoy se encuentra trabajando por todas las inequidades y exclusiones de buen parte de nuestro pueblo que en estos últimos años sintió un impacto negativo muy fuerte». Posteriormente, el intendente Gelené repasó algunos aspectos de su mandato en diversas áreas. Mencionó el reacomodamiento de las finanzas a nivel municipal haciendo hincapié en el salario de los trabajadores y el bono de 5.000 pesos cristalizado hace poco tiempo. «Tenemos que poner nuevamente a Las Flores de pie», anunció en otro pasaje de su alocución, indicando que retomará proyectos como el ensanchamiento de la Avda. Pte. Perón, la puesta en valor de la Playa de Camiones y el Parque Industrial como así también del parque municipal. «Hemos logrado un ahorro significativo en cuanto a naftas y gas-oil para vehículos municipales», subrayó. Gelené también elogió el trabajo y la dedicación del personal del corralón. «Pudimos hacer mucho en estos tres meses con el material existente», indicó. Apuntó que «se investigará a fondo la falta de cinco inyectores en máquinas viales» de la gestión anterior. «Quiero una ciudad con mística, desarrollo y oportunidades para todos. No debemos mirarnos el ombligo sino levantar la vista y mirar lo que pasa a nuestro alrededor», aseveró en el final de su mensaje.