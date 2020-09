Intendente Gelené: «Si no se cumplen las medidas iremos hacia un camino muy complicado»

El jefe comunal encabezó este mediodía una nueva conferencia de prensa desde el salón rojo municipal donde se refirió al aumento de casos de Covid-19 en nuestra ciudad. Acompañado por el secretario de salud, Dr. Juan Tibiletti y el director del hospital, Dr. Mauricio Alejandro, el intendente pidió a los vecinos un cumplimiento responsable de las actividades permitidas. «Hay una gran preocupación por lo que estamos viviendo por lo que queremos fundamentalmente alertar a la sociedad. Estos 13 casos activos de Coronavirus pueden llegar a multiplicarse si no tomamos debida conciencia». Gelené aseguró que «la realidad nos muestra que esta escala de crecimiento va a ser preocupante en los próximos días». El intendente reconoció que «hay mucha gente que cumple con las medidas y es responsable. Por otro lado hemos detectado muchos comportamiento inadecuados que, en ocasiones, son difíciles de controlar. Estos comportamientos han generado contagios no deseados que a su vez ponen en riesgo al resto de la comunidad». Gelené volvió a recordar que «están prohibidas las reuniones sociales» al tiempo que subrayó que habrá «fuertes sanciones» a quienes realicen encuentros de este tipo. «Pedimos colaboración y concientización». Por su parte, el titular de salud indicó que «vemos con preocupación cómo se están realizando actividades no permitidas como bien dijo el intendente. Hemos repetido hasta el cansancio que este es uno de los virus más contagiosos que hay. Si seguimos realizando cualquier actividad en lugares cerrados donde haya personas que estén cerca entre sí, que no utilicen barbijo y compartan infusiones vamos a tener seguramente más de 100 casos en los próximos días». Finalmente, el director del hospital, Dr. Alejandro, informó que «de los casos activos, hay una persona de unos cuarenta años internada en estado crítico y con asistencia respiratoria mecánica». Alejandro también informó el porcentaje de camas ocupadas en el principal centro de salud. A su término, el intendente Gelené confirmó que durante la tarde se reunirá el Comité de Emergencia Sanitaria para evaluar los pasos a seguir.

