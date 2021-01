Interna radical: diputados visitaron Las Flores

Una delegación de diputados nacionales y provinciales mantuvo reuniones con militantes boinas blanca en Rauch y Las Flores para reforzar el apoyo a Maximiliano Abad en la Quinta sección electoral en su carrera para presidir la Unión Cívica Radical (UCR) bonaerense. La comitiva estuvo presidida por las legisladoras provinciales Sandra Paris y Melisa Greco, el ex intendente de Ayacucho, Pablo Zubiaurre, y el diputado nacional Carlos Fernández. El dirigente tandilense valoró que la UCR sea “el único partido que funcione democráticamente”. “Somos el único partido en la Argentina que funciona eligiendo democráticamente a sus dirigentes y todos los diputados nacionales que tiene la UCR en la Provincia, todos los legisladores provinciales, 27 de 32 Intendentes, sus concejales y consejeros escolares apoyan la fórmula Maxi Abad y Erica Revilla y no es casualidad”, destacó Fernández. El desembarco en Rauch y Las Flores se en marca dentro de las recorridas que vienen manteniendo los legisladores provinciales, nacionales y dirigentes que respaldan la candidatura de Abad para la UCR bonaerense desde finales del 2020. “El 21 de marzo se empieza a definir el radicalismo del futuro. La opción es clara: integramos un espacio que tiene identidad radical, pertenencia radical y conducta radical para llevar al Partido a liderar y a ampliar la coalición que integramos con otros sectores políticos para disputar el poder y volver al gobierno en el 2023”, destacó Fernández. En esa línea, el diputado nacional remarcó que “Maxi Abad y Erica Revilla son militantes y dirigentes que reúnen esos valores, que brindan perspectiva de futuro y que no entienden la política como una aventura personal”. (fuente: Diputados Bonaerenses)

