Ivermectina: la esperanza preventiva en plena pandemia

En la mañana del día de hoy nos comunicamos con el médico veterinario Carlos Lanusse, quién trabaja en la universidad del centro, miembro de CIVETAN, (Centro de Investigación Veterinaria de Tandil), investigador del Conicet , obtuvo el decano premio Konex y reconocido en Estados Unidos por su trabajo en farmacología y parasitologia.

Ante esta presentación, el científico reflexionó manifestando: -«Uno en ciencia trabaja por una carrera académica de contribución y no por los reconocimientos, lo de Estados Unidos fue mi última distinción, tengo la suerte que, a lo largo de mi carrera haber recibido numerosas distinciones, en el país y en todo el mundo, la verdad es bueno recibir reconocimientos de los colegas, porque uno toma la dimensión de lo que es trabajar en la Argentina, por los vaivénes y cambios del país. Pero en mi caso en particular, cada logro es una consolidación de la decisión que tome en la década del 90 de si quedarme o volverme a Argentina”.

-«Con respecto al motivo de la entrevista sobre el fármaco Ivermectina y su conclusión, dijo; -«Primero que nada hay que poner las cosas en contexto, hay que explicarle a la gente que de la mano de lo costoso y lo que significa la inversión de conseguir nuevas moléculas y nuevos fármacos para distintos tratamientos y distintas enfermedades, se ha puesto de moda hace aproximadamente 10 años, lo que se llama el reposiciónamiento de fármacos, esto es buscar moléculas con principios activos o fármacos que tenían un solo uso y buscarles otro uso alternativo, para encontrar caminos más cortos en el desarrollo de la aprobación de lo que significa la incorporación y descubrimiento de la solución, de la mano de este reposiciónamiento de viejos fármacos, la Ivermectina que es un fármaco antiparasitario, se ha explorado por su potencial antiviral, esto quiere decir poner todo el trabajo in vitro, se analizan frente a distintos tipos de virus, como son el de HIV, Zika, etc, había algunos resultados preliminares, entonces en abril aparece este trabajo, donde se muestra que en condiciones de tubo de ensayo, puramente in vitro, y a muy elevada concentración del fármaco inhibe la replicacion del Covid, eso nos pone en marcha, nosotros teníamos 25 años atrás de experiencia en la carácter-decisión farmacológica de la Ivermectina y otras sustancias muy parecidas que se usan mucho en la salud del animal, pero también se usan en humanos, nosotros tenemos mucho trabajo en animales, pero en los últimos 5, 7 años venimos trabajando con la Ivermectina como antiparasitario en medicina humana tratando de mejorar el tratamiento de los parásitos en los chicos en aquellas regiones que son muy pobres, donde los chicos se mueren por parásitos, no es la realidad nuestra del centro de la Argentina, así que en función a eso nos pusimos en marcha, se formó un consorcio científico muy completo donde hay muchas instituciones, en pos del objetivo que es realizar un estudio clínico. Cuando nosotros usamos la Ivermectina en la fase temprana de la infección por coronavirus, lo que significa en los primeros 3 a 4 días de sintomas, a esos pacientes son a los que les dimos en dosis elevadas, esta fue tolerada, no hubo efectos adversos, y encontramos que hay una correlación muy alta entre la cantidad de droga que hay en la sangre del individuo que la toma y la disminución de la carga viral en la secreción nasofaringeas. Esto tiene dos connotaciónes muy importantes, la primera es que le da la oportunidad al sistema inmune del individuo a defenderse con mayor eficiencia, y el segundo paso fundamental es que si hay un virus tratado, disminuye el nivel de contagios, tiene menos virus para ser esparcido.-»

Por el gran contenido, invitamos al internauta a escuchar la entrevista de 20 minutos.

