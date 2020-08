José Manuel Ubeira: «Los jueces ocuparon el lugar de la política»

El abogado José Manuel Ubeira, penalista que ha actuado en investigaciones como la causa cuadernos, dio su opinión sobre la reforma judicial.

Sobre la oportunidad e importancia de este proceso, dejó en claro la necesidad del mismo: “Todos los poderes del Estado han tenido reformas y han tenido intervenciones, y el Poder Judicial sigue exactamente igual como en la época de Sarmiento”.

“Eso sería en una primera, cuestión. La segunda es que podemos después discrepar con respecto a qué se quiere hacer y cómo se quiere hacer, pero en cualquier caso es un tema de segundo orden, porque eso va a pasar por una comisión parlamentaria. Va a haber discusión en ambas Cámaras, o sea, la ley siempre es perfectible”, sostuvo.

“Los jueces nacionales de la Capital Federal se le pararon de manos al Gobierno, y la verdad es que lo que está instrumentando es lo que la Reforma de 1994 de la Constitución dice” aseguró Ubeira, para luego detallar: “La Justicia nacional debe desaparecer de la ciudad, porque dejó de ser la Capital Federal en los términos anteriores a la reforma y ahora es un territorio como una provincia más, y ahí la discusión es si la reforma es con o sin recursos de la Nación”.

Los doce jueces de Comodoro Py

Ubeira dijo que “si un daño enorme provocó Menem es la mayoría automática de la Corte y los jueces de la servilleta”.

“En esa época se dieron cuenta de que la discusión parlamentaria les iba a generar una enorme cantidad de problemas y se decidió prácticamente cerrar de hecho el parlamento. Se le sacó de contenido y se les transfirió el poder a los doce jueces de Comodoro Py”, sostuvo.

“Entonces todas aquellas cuestiones que debían ser zanjadas por medio de la política, finalmente los jueces terminaron zanjándola. Y esto fue de mal para peor, y en estos últimos años es una situación terminal. Entonces la forma de que esto vuelva a funcionar es que de alguna manera la política vuelta a estar donde tiene que estar que es en el parlamento”, dijo el letrado.

“Esto se logra federalizando todo lo que sea federalizable en la capital; o sea esta extensión de más de 20 jueces más, sumado a los 12, más el fuero penal económico diluyen de esa manera el poder de los doce. Pero además tiene que haber un acuerdo de una mayoría del parlamento, en tanto que los temas políticos se dirimen en el parlamento y no llegan a los estrados de Tribunales, estamos todos jodidos”, recalcó el abogado.

“Y esto tiene que ver con la organización y el peso que tienen los partidos políticos en la toma de decisiones en la Argentina. Los partidos políticos operan dos meses antes de las campañas electorales, pero en el resto de la vida cotidiana, no gestan opinión, no promueven estudios, no hay discusión y eso se transmite en el parlamento. Entonces, los jueces ocupan el espacio que la política no ocupa”, afirmó Ubeira.

