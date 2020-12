Juez Federal Fernando Carbajal: “El Poder Judicial debe ser realmente democrático”

Carbajal tuvo en sus manos el trámite de más de 900 Hábeas Corpus de formoseños varados durante la primera parte de la cuarentena, que encuadrados en la pandemia, el gobierno comenzó a implementar una cuarentena muy estricta a través del plan “ingreso ordenado y administrado de la provincia “ …para ingresar no podía hacerse en domicilio ni hoteles, sino en lugares de alojamiento que el gobierno dispuso.

“Al principio la medida pudo haber sido razonable pero el gobierno nunca flexibilizó y se armó un cuello de botella y se prohibió. Hubo persistencia en la medida. Y la medida terminó siendo anticonstitucional. Comentaba en el inicio de la entrevista el Juez Carbajal, hubo como 20 habeas corpus que se presentaron alcanzando a unos 1.000 ciudadanos. El gobierno nos hizo responsable de las consecuencias. Las decisiones que adopté fueron confirmadas por la Cámara. La Corte ratificó el criterio sostenido y ordenó el ingreso de la totalidad de las personas, más de 8.000. Muchos de ellos jóvenes estudiantes que no podían ingresar. También había cientos de trabajadores que se desempeñaban en Mendoza y no podían entrar. Hubo falta de sensibilidad y empatía. No deseo hacer un análisis político de las medidas sanitarias porque no me corresponde. Pero eran medidas que debían realizarse con percepción.

Se vivieron momentos de tensión porque había ciudadanos en condiciones de vulnerabilidad. Al ser consultado sobre represalias por parte del ejecutivo formoseño, dijo: “Sufrí amenazas por parte de diputados del oficialismo. Públicamente me decían que me iban a hacer juicio político. Totalmente injustificado por las decisiones que tomé. Como ente internacional, Amnistía Internacional tomó intervención y tuvo un protagonismo importante. Agradezco la reacción y el apoyo de todos quienes, de manera espontánea se me acercaron. Ciudadanos y colegas. Yo actué con absoluta imparcialidad. El trabajo del juez es ser imparcial. Estamos ávidos de una justicia que actué para y por la gente. Por otro lado expresaba que: “Si algún mérito tengo es que lo que hice fue aplicar el mecanismo de juicio por audiencia. En la Provincia se está haciendo una reforma interesante, ágil. Por ejemplo el Juicio por Jurado. El Poder Judicial debe ser realmente democrático. Finalizando, “No están acostumbrados que un juez establezca pautas constitucionales obligando a modificar pautas políticas. No debemos ser juzgados por la corporación judicial. Se ha politizado demasiado.

ENTREVISTA COMPLETA

