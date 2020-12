L. Griffiths, de B. Voluntarios. “Pedimos que cuando hagan quemas programadas, nos avisen”

El Sub oficial principal encargado de una de las guardias del Cuerpo Activo dialogó esta mañana con Ernesto Varela en “El Periodístico” y se refirió a la labor bomberil en esta última parte del año. Acerca del temporal con vientos muy fuertes del pasado sábado, Griffiths comentó que “en todo ese fin de semana tuvimos 11 salidas. El día del viento se complicó mucho la labor casi sin descanso. La verdad, hay que resaltar el trabajo y la dedicación de todo el cuerpo activo porque ahora como estamos es mucha plata mover una autobomba con todo el equipamiento. También está lo de cada uno, su trabajo, la familia”. Acerca de cuánto tiempo demanda cada salida desde el cuartel, Griffiths contó que “nosotros tenemos una hora y cuando volvemos acondicionamos el móvil para salir de vuelta. El sábado íbamos, apagamos un incendio para el lado de la rotonda, donde salimos en dos oportunidades, volvíamos, descansamos unos minutos y vuelta a salir”. El joven bombero manifestó que “debido a la pandemia el cuerpo activo se dividió en dos guardias permanentes de quince días. Acá también tuvimos que diseñar un protocolo de trabajo”

Continuando con la prevención el joven, pero experimentado bombero con respeto a las fiestas, “en realidad pido que no se prenda fuego porque está prohibida la pirotencia, pedimos que no la usen, no hagan quemas programadas en los campos sin avisar antes del cuartel. Muchas veces llaman avisando de fuego y resulta que es el dueño el que prendió. Sobre la división que tiene el cuerpo activo para que accione ante un siniestro y época de pandemia, dijo: “Un turno abarca 15, 16 personas. La dotación es con seis personas. Con los empleadores no tenemos mayores problemas, acá en Andersen nos dejan salir pero por otro lado también es atendible porque el bombero que se va puede llegar a frenar una producción o un trabajo. Lo mismo con los oficios, aquellos que están haciendo un trabajo. En cuanto a equipamiento estamos muy bien y para incendio de pastos con lo que tenemos nos alcanza.

AUDIO COMPLETO DE LA ENTREVISTA

