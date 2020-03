La Costa Atlántica firme: No es tiempo para vacacionar

No todos parecen entender la importancia de mantener la distancia social: en el día de ayer, se formó una cola de dos kilómetros de vehículos para acceder a la localidad balnearia de Monte Hermoso. Ante esto y pensando en el fin de semana largo que se aproxima, distintos municipios han hecho viral imágenes con el hashtag #QuedateEnCasa pidiendo a la población que no haga turismo.

Apelando a la conciencia y responsabilidad de las personas; intendentes, comerciantes y pobladores de Mar del Plata, Pinamar, Claromecó, Monte Hermoso y demás destinos de la Costa Atlántica piden que no entren a estos destinos, que las familias se queden en sus hogares, se cuiden y cuiden a quienes los rodean.

Martín Yeza, intendente de Pinamar indicó que su gobierno prepara un decreto en el que se dispondrá el cierre de los locales comerciales y en cuanto a la actividad gastronómica, «sólo se permitirá el delivery». «A todos los que están pensando en vacaciones en Pinamar, les decimos que por ejemplo, estamos pensando en limitar la atención del hospital a los pinamarenses», advirtió el intendente en declaraciones al canal América.

Aparte, Guillermo Montenegro, intendente del partido de General Pueyrredón, pidió, a través de las redes sociales, que la gente no viaje a Mar del Plata en los próximos días. «Se van a encontrar con una ciudad que no podrán disfrutar, en la que no se puede circular, en la que hay restricciones. No vengan a Mar del Plata», le indicó a los turistas.

Por su parte, comerciantes autoconvocados de Claromecó cortaron esta mañana la Ruta 73, en el acceso al pueblo. La decisión fue tomada para evitar que ingrese gente que no es de la localidad. Plantearon también cerrar el comercio y atender únicamente a personas locales.

Fuente: Perfil/ Clarín/ Radio Comunidad Claromecó