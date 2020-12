La vacuna que Rusia espera aplicar en mayores de 60 años se probó en más de 22.000 voluntarios

La vacuna Sputnik V contra el coronavirus que el Gobierno ruso espera comenzar a aplicar en personas mayores de 60 años la próxima semana se probó en más de 22.000 voluntarios y logró alcanzar una efectividad contra el coronavirus del 91,4 % y del 100% en los casos severos.

El ministro de Salud de Rusia, Mikhail Murashko, habló este domingo luego de que la semana pasada el presidente ruso Vladimir Putin, de 68 años, informara que todavía no se había colocado la vacuna porque no estaban terminados los ensayos clínicos que garanticen su seguridad en las personas mayores de 60 años y confirmó que se espera comenzar a vacunar a ese grupo de la población la semana próxima. El funcionario aseguró que los ensayos clínicos de la vacuna para este grupo de personas están en etapa de finalización y adelantó que también será recomendada para pacientes con diabetes, indicó la agencia de noticias rusa TASS.

De todos modos, Putin había dicho que se vacunará contra el coronavirus «en cuanto sea posible» en función de su rango de edad y había recalcado que la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus es «segura y eficaz». «Las vacunas que están siendo administradas hoy entre la población general son para personas de un cierto rango de edad, y todavía no para personas como yo», había dicho el jueves durante su rueda de prensa anual.

El 11 de agosto, el Gobierno ruso anunció que la Sputnik V se convertía en la primera vacuna registrada contra el coronavirus. Desarrollada por el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversión Directa de Rusia (RDIF), hasta el momento está recomendada para personas entre 18 y 60 años. (Fuente: Télam)

