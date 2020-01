La vuelta del tren de Pasajeros Buenos Aires-Las Flores-Tandil: «Está la decisión política»

El referente del Frente Renovador de Tandil, Marcelo Valle, se reunió esta semana con funcionarios del Ministerio de Transporte de la Nación y comprobó que hay intención de trabajar en pos de la vuelta del tren de pasajeros al interior suspendido a fines de agosto de 2016 por resolución de la ex gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal.

Según Valle, «les gustó mucho, lo hablaron hasta con el Ministro, que dio el ok para que se vaya avanzando en ver cómo ponerlo en funcionamiento y para qué ciudades», reveló en comunicación con el programa Tandil Despierta, de FM Tandil (104.1).

Asimismo, los referente del Frente Renovador, Marcelo Valle y Marcelo Serrano, el concejal de Las Flores, Leonardo Weiss y la Diputada Nacional, Jimena López, se reunieron el miércoles pasado con los directores de la empresa Trenes Argentinos Operaciones, Fernando Carballo y Sandra Mayol, solicitándoles estudiar la posibilidad de volver a poner en servicio el tren Buenos Aires – Las Flores – Rauch – Tandil. «Fuimos a informar y a que nos informen, pero la decisión política del tren de pasajeros está», aseveró, expresando, además, que no sólo será para Tandil sino también que se está estudiando rehabilitar los servicios a distintos puntos del país que hoy se encuentran sin transporte ferroviario de pasajeros.

«Hay una realidad, todas las ciudades están pidiendo el tren, entonces tenemos que encolumnarnos todos detrás de esa idea. Después no importa quién lo anuncia o se saca la foto con la estación», aclaró. Por lo visto, parece que la situación se viene estudiando por parte de las nuevas autoridades. El problema surge, no sólo por el estado de la infraestructura de vía (que en ese trayecto no estaría en mal estado), sino también preguntarse si hay en disponibilidad material rodante que, como todos sabemos, en estos momentos lo único que hay es de origen chino y a decir verdad, no sobra.

(Fuente.Crónica Ferroviaria)