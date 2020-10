Las Flores: Aplanada curva del brote

En una charla abierta con el secretario de salud del municipio vía telefónica en “el periodístico” , y ante datos que muestran un sutil crecimiento de los casos, y sobre tal vez un relajamiento social o tranquilidad, el Dr. Tibiletti comentaba, “No diría que no nos tenemos que relajar, es un dato de un día, hoy tenemos muchos casos nuevos, lo importante es que no se descontrole la situación y mantener números de contagios entre 100 y 150 activos, si bien tenemos muchos activos, también tenemos muchas altas. Si logramos que la cantidad de casos sea cada vez menor, va a ir disminuyendo la cantidad de números activos. Estamos dentro de ese mes con gran afluencia de casos donde tenemos que tener todas las medidas de prevención posible, estamos muy encima de toda la gente, se entiende porque no puede ir a trabajar, tenemos que decirle que se quede en su casa entre 10 y 14 días, no es un pedido que lo hacemos en exceso…ante la duda el vecino que consulte enseguida, a la menor duda acudir llamado al 107.

ENTREVISTA COMPLETA

Comparte esto: Tweet