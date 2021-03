Leones y el reconocimiento a los trabajadores de la salud

El actual presidente de la entidad y actual Jefe de Zona visitó este miércoles “El Periodístico” y Sobre el trabajo leonístico en pandemia, Saupurein nos contó que “nos hemos venido reuniendo a través de los distintos medios on line con la Jefatura y lo mismo con los cursos que se han dado, asi que se va a cumplir un año sin vernos los leones de Las Flores, igual reuniones dos veces por mes.. pues hay muchos leones que somos personas de riesgo, veremos si pronto se libera un poco más para así poder estar juntos…» por otro lado agregaba, «Este año cumplimos 55 años, el 11 de marzo ya queda el Club de Leones establecido a nivel mundial como club, hemos decididos que cada año, se reconoca a alguien que haya hecho alguna obra en beneficio a la comunidad. Ya sea persona, institución, etc. Actualmente la entrega del “León de Oro” se realiza cada 5 años, antes lo hacíamos cada año, en este caso por la situacion que hemos vivido a nivel mundial, creemos que quien se lo merece en esta oportunidad es el Personal de Salud de nuestra ciudad debido a la enorme labor que están haciendo con la pandemia… Y este viernes, desde las 11 hs. será la entrega, con protocolo será un acto sencillo con poco público…Otros clubes hacen otras distinciones, Eduardo Etcheverry, Enrique Reddel, fundadores de nuestro club lo denominaron “León de Oro”. Otros clubes hacen también reconocimientos a hospitales o personal de Salud. Nuestro distrito está con Chascomús y Pila. Hay necesidad de ropa, alimento o camas tenemos mucha demanda de necesidad de cobijas, ropa. El Club lo sostiene porque la comunidad aporta para que podamos repartirnos. A nivel distrito se está trabajando muchísimo con las personas sanitarias…» sobre proyectos que tiene la institución para tratar el dia de mañana, dijo: «Una de nuestras preocupaciones es el cáncer infantil. Creemos que en Las Flores no hay casos, pero en otros distritos están trabajando mucho con ese tema. Nosotros juntamos muchas firmas para que salga la ley de Cáncer Pediátrico, también se trabaja con el medio ambiente. Tenemos un buen programa de medio ambiente con forestación, por ejemplo, lo vemos con el reciclado. También trabajamos con el tema hambre. Y vemos también la necesidad habilitaciónal que hay. ..» sobre el acto del viernes, comentaba, «El viernes haremos entrega de un sillón y un kit Bahco para operación en la parte oftalmológica del Hospital…» También agregaba, «La restructuración del Hospital por la pandemia impidió comenzar con las operaciones de la vista. Sobre el tema del Baile de Egresado era imposible, por ahora no tenemos la posibilidad de hacer nada, esperemos que en este 2021 puedan tener su reconocimiento. Lo estamos charlando permanentemente. Y hasta los chicos nos escriben queriendo saber..» sobre la renovación de autoridades comentó, «es en junio. Tenemos 23 socios, es un club donde los socios aportan para beneficiencia de la comunidad, no reciben nada, solamente la gratitud, siempre vamos teniendo algún integrante más…en cuanto a la candidatura eso se vota de acuerdo a quienes se postulan, se comunica a la Gobernación y después a Lions Internacional reconoce a las autoridades, se supone que nuestro Club elige al mejor candidato, la gobernación no interviene en ese tema. También soy Jefe de Zona. Se trabaja para que haya más clubes en ciudades como en Saladillo o Tapalqué que hoy no hay. En este momento atendemos 1.400.000 personas en lo que va del año en todo el país. Es mucho el trabajo que se hace a nivel comunitario. Los Clubes de Leones son los que fomentan la creación del Club Leo. El nuestro es el más viejo de Sudamérica, tiene 50 años y ha perdurado. Esto es inculcar la solidaridad a los jóvenes También hay algunos chicos en el grupo “Cachorritos”. Todos se solidarizan con la ayuda a la comunidad. El Club de Leones son varones y está el Comité de Damas que trabaja muchísimo, la verdad ellas son las que mantienen las donaciones en este momento…»

ENTREVISTA COMPLETA

