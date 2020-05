«Lo que venimos haciendo se puede derrumbar como un castillo de naipes»

En el día de ayer se dio a conocer la extensión de horarios comerciales, en negocios que no eran considerados de primera necesidad. Los mismos podrán abrir sus puertas hasta las 18 Hs. Ante tal hecho y para que dé más detalles de la actualidad local, charlamos con el intendente, Ing. Alberto Gelené.

En cuanto a la reapertura de la ex fábrica GGM, manifestó “esto es algo muy importante. Tenemos la posibilidad de trabajo y producción. No solo para elementos de bioseguridad, sino también de indumentaria y calzado. La unidad productiva es de pocas personas por ahora pero hay un proyecto que volvería a pone en valor a la ex Gatic”. “Al igual que Wilder, CooperShoes, Contex y otros talleres, tienen voluntad pero se ven con un mercado interno donde no hay demanda. Muchos comercios no están abiertos por el contexto y eso restringe a la demanda. Será un proceso lento”, sostuvo con respecto a los problemas con los que se enfrentan las demás empresas radicadas en nuestra localidad.

Por otro lado, pensando en el covid-19, el jefe municipal, declaró “cada día crece el record de contagios en Buenos Aires y Gran Buenos Aires. Han aparecido casos en Necochea, otros cercanos a nuestra ciudad. Eso nos dice que tenemos que cuidarnos. Por más que la gente salga responsablemente. Lo importante es, si salimos de Las Flores, por motivos esenciales, tener muchísimo cuidado. Todo lo que venimos haciendo se puede derrumbar como un castillo de naipes”. Siguiendo la misma línea, agregó “de acuerdo a la proyección, al 23 de junio, en Capital Federal, podrían colapsar las camas de Terapia Intensiva. Por eso debemos respetar el aislamiento si no tenemos que salir, mantener el distanciamiento, el lavado de manos, no ponernos a charlar con los vecinos en la calle y usar el barbijo”.

En cuanto a las medidas tomadas a nivel local, Alberto sostuvo “se decidió extender los horarios para no concentrar la demanda. Las agencias de quinielas, serán autorizadas para comenzar a trabajar desde la semana que viene. Y con respecto a las actividades prohibidas, el sistema de la provincia no permite la solicitud. Por eso se hace en papel. Se están enviando los protocolos de actividades deportivas, principalmente de los que pueden realizarlos de manera individual. Con respecto a los gimnasios, estamos pensando en qué marco encuadrar algo que está prohibido. No es una tarea sencilla”.

Pensando en que pasaría si el virus llegara a Las Flores, contó que ya existe un Protocolo de aislamiento de todo el entorno del contagiado. “Hay una necesidad genuina de abrir actividades y por otro lado, hay personas que dicen porqué abrir. También es entendible”, concluyó el intendente.