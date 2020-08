«Los contagios se dan en reuniones con amigos y familiares»

El intendente, Alberto Gelené, junto al Secretario de Salud, Juan Tibiletti y el Director del Nosocomio, Mauricio Alejandro, realizaron una conferencia de prensa para detallar la situación epidemiológica en la ciudad tras los 12 casos confirmados, 21 hisopados en estudio y 257 personas en aislamiento por contacto estrecho.

El intendente, sostuvo “como es de público conocimiento y en función del informe diario que se da, sabemos de los nuevos casos que han determinado que hoy haya 12 activos, lo que significa que la presencia y circulación del virus, existe en la ciudad. Hoy queremos transmitir el análisis para tomar consciencia de cómo estamos”. Además indicó que la mayoría de los contagios se da por reuniones familiares o de amigos. “Hay contagios que ocurren en actividades públicas como la policía pero casi no sucede eso, porque son actividades protocolizadas”, agregó.

A continuación mostró un mapa bonaerense donde explicó cómo avanza el virus en las distintas localidades. También pidieron a los trabajadores municipales y a toda la población, que tomen consciencia y se cuiden, siguiendo los protocolos sanitarios en cada momento de su vida.

Mañana se reunirá, con todas las medidas, el Comité de Emergencias.

Una vez dicho esto, se refirió al tema, Juan Tibiletti, Secretario de Salud, quien fue hisopado por contacto estrecho dando su resultado negativo. “El virus está circulando en la ciudad y tenemos que entenderlo y convivir con esto. Tenemos 21 casos en estudio, seguramente la totalidad no esté para hoy. En algunos casos tardan 48 horas o más, por la cantidad de casos que se mandan a analizar”, expresó, diciendo que algunos de los hisopados se dan por síntomas o por contactos estrechos de pacientes positivos. “Tener cada vez más hisopados implica que la gente va a reuniones con amigos, familias y vecinos o donde hay situaciones laborales donde no se utiliza el barbijo en todo momento o no hay distanciamiento (…) hasta el año que viene no tendremos vacuna, tenemos que convivir con estas medidas”, remarcó.

Además, recordó que el barbijo y el distanciamiento tienen que ser una forma de vida, dejando para el año que viene los cumpleaños, los mates y los festejos. “Los contagios se dan en situaciones laborales donde uno no se cuida, no es en los gimnasios o en la cancha de padel. Ahí no están los contagios. Están en cumpleaños, en compartir una cerveza, agua, los mismos vasos o mates. Si bajamos de fases imposibilitamos el trabajo de muchos y la gente se seguirá juntando. Pensemos en el otro”, enfatizó.

Mauricio Alejandro, Director del Hospital, agregó “depende de nosotros cómo continua todo esto”. Y anunció que “El paciente que se dio de alta tuvo que reingresar y evoluciona de manera favorable (…) trabajamos con una ocupación hospitalaria que ronda en el 60% y el Centro de Aislamiento también tiene algunas personas, pero pocas. Además estamos usando a pleno el escudo para hisopados y seguimos recibiendo insumos”, informó.

