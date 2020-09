«Los dólares hacen falta para producir, no para guardar», dijo Fernández al lanzar plan Conectar

El Presidente dijo que hay «una lógica de la economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo» para que algunos acumulen, al presentar el Plan Nacional de Conectividad «Conectar».

El presidente Alberto Fernández sostuvo que en el país «los dólares hacen falta para producir, no para guardar», planteó la necesidad de que esa moneda «deje de ser un mecanismo de especulación y una variable para que algunos acumulen» y enfatizó que el Gobierno apunta a una «Argentina del futuro que promueve la educación, la ciencia y la tecnología».

Al encabezar esta tarde la presentación del Plan Conectar, en la sede central de Arsat, en la localidad bonaerense de Benavídez (Tigre), Fernández se refirió a la situación del dólar, luego de que el martes el Banco Central anunciara una serie de medidas destinadas a preservar las reservas internacionales para garantizar divisas para la producción.

«Tenemos una lógica de la economía que ya no promueve más la especulación y quiere que el dólar deje de ser un mecanismo de especulación, una variable para que algunos acumulen dólares, en un país donde hacen falta para producir no para guardar», indicó el mandatario, al ratificar la vocación productivista de su Gobierno.

Fernández expresó estos conceptos en el acto donde se anunció que el programa, que contará con una inversión de 37.900 millones de pesos hasta 2023, buscará universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino.

Integrar el país

Sobre el Plan Conectar, manifestó: «Lo que estamos haciendo hoy con el tendido de fibra óptica es integrar mejor al país y cuando se anuncia la fabricación del tercer satélite siento que estamos volviendo a ser lo que nos merecemos ser porque muchas zonas rurales van a tener conectividad».

«Nuestro compromiso sigue siendo el de siempre: pensar en la Argentina del futuro que promueve la educación, la ciencia y la tecnología, que lleva desarrollo a todos los lugares del país haciendo una Argentina menos desigual», agregó.

En ese contexto, Fernández insistió en que no cree en la «meritocracia» y sostuvo que, «si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza y eso no lo podemos permitir».

El Presidente consideró además que «los científicos tienen un gran compromiso con la patria» y les agradeció por «no hacer que la Argentina siga quedando un paso atrás del mundo».

«Arsat fue una empresa estatal que, con un sesgo ideológico y prejuicio, fue atacada y desfinanciada SANTIAGO CAFIERO

Antes de las palabras del jefe de Estado, habló el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien apuntó contra el gobierno anterior, al aseverar que «Arsat fue una empresa estatal que, con un sesgo ideológico y prejuicio, fue atacada y desfinanciada, ya que fue una política de destrucción de las capacidades que tiene que desarrollar el Estado».

En ese sentido, remarcó que Cambiemos, «desde su ideología habrán pensado que el Estado no tiene que fabricar satélites, sino que pensaron un modelo de país de especulación financiera. Nosotros pensamos un modelo de país de la producción y el trabajo con la incorporación de tecnología», destacó.

Cafiero también aseguró que «durante muchos años se abandonó la ciencia y tecnología en nuestro país» y resaltó que la fabricación de satélites «aporta una capacidad exportadora, porque Arsat también vende sus servicios a otros países y así exportamos tecnología y eso es valor agregado, y no solo exportamos materia prima».

Asimismo, el jefe de Gabinete señaló que «durante la pandemia se sintió y se vio la gravedad en la conectividad en la Argentina, donde hubo grandes inequidades».

El mandatario planteó que el país que imaginó en 2003 con Néstor Kirchner «todavía tiene deudas pendientes»

Los alcances del plan Conectar

El Plan Nacional de Conectividad (Conectar) es una iniciativa que busca universalizar el acceso a conexiones de banda ancha de última generación y prevé la reactivación del Plan Satelital Argentino. Dicho plan además contempla el desarrollo, construcción y puesta en órbita de un nuevo satélite, el primero de la segunda generación de Arsat, que estará orientado a la ocupación de las posiciones orbitales de la Argentina y al desarrollo de la industria satelital de telecomunicaciones. Otra de las finalidades de la iniciativa es reducir la brecha digital, brindando conectividad satelital de alta calidad a 200.000 hogares rurales. Además, se actualizará y extenderá hasta los 38.808 kilómetros la Red Federal de Fibra Óptica, se renovarán los equipos de las 100 estaciones de la Televisión Digital Abierta (TDA) y se pondrá en valor el Centro Nacional de Datos de Arsat, que permitirá disminuir costos y ahorrar divisas en servicios de nube.

«Si algunos tenemos mejores condiciones, el mérito no alcanza, y es allí donde el más tonto de los ricos tiene más posibilidades que el más inteligente de los pobres», afirmó.

En ese marco, el jefe de Estado planteó que el país imaginado en 2003, cuando era jefe de Gabinete del entonces presidente, Néstor Kirchner, «todavía tiene deudas pendientes» y no lograron concluirlo, porque «en el medio hubo cuatro años donde todo se paralizó y se favoreció la desintegración», en referencia a la gestión de Cambiemos.

La frase pareció una referencia al freno que sufrió el plan de soberanía satelital, durante la gestión del entonces presidente Mauricio Macri y que, ahora, vuelve a reactivarse.

