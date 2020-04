Los ópticos piden abrir con turnos programados

Las ópticas son unos de los tantos rubros comerciales que en medio de esta pandemia se encuentran con las puertas cerradas. Mientras el aislamiento se sigue extendiendo, los comerciantes –por más a favor que estén de la medida- sufren la falta de actividad. Del otro lado, en el caso de las ópticas, hay personas que necesitan anteojos o lentes de contacto con urgencia y no pueden conseguirlos. Ante tal situación hoy charlamos con Daniel Giavino.

“Hay mucha gente que está necesitando de los anteojos, ya sea por una emergencia o a alguien que se les rompieron los mismos y no podemos atenderlos. Esa gente no puede manejarse bien y mucho menos los médicos o gente de seguridad. A nivel nacional se hacen reclamos para poder atender, aunque sea, por turnos programados”; informó el dueño de Óptica Giavino, asegurando que, en caso de poder abrir, lo harían con todos los protocolos de seguridad.

Además, agregó “los lentes de contacto se cambian cada mes y hay mucha gente que no está pudiendo cambiar esos lentes. Si los usan vencidos pueden sufrir incidentes en los ojos y si no los usan, no se pueden manejar”.

En cuanto a la situación actual de su comercio, aseguró “quedaron trabajos adentro sin entregar y trabajos en los laboratorios que no se pudieron enviar porque nos quedamos sin transporte. Está todo trabado”.