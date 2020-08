«Luky» Alejandro: «Pedimos que se extremaran las medidas de bioseguridad en las dependencias municipales»

Federico “Lucky” Alejandro, concejal del bloque “Juntos por El Cambio” describió esta mañana el trabajo que llevan a cabo dentro del Honorable Concejo Deliberante, haciendo hincapié en los debates que se realizan sobre todo lo relacionado al coronavirus dentro de nuestra ciudad. También dio su opinión personal sobre la posibilidad de que el ex intendente, Ramón Canosa, pueda volver a la política.

“El concejo aprobó por unanimidad, el 30 de Julio, un proyecto de resolución de nuestro bloque donde se pedía que en cada una de las dependencias municipales se extremaran las medidas de bioseguridad, por la cantidad de trabajadores que hay en cada dependencia, donde a veces los espacios son reducidos; entonces se produce lo contrario a lo que se proclama”, expresó el edil; “todo esto –agrega- para cuidar al trabajador y evitar la posibilidad de contagios”.

Cuando surgió el proyecto, Las Flores contaba con unos pocos casos confirmados. “El interior venia con una situación bastante controlada. Pero los profesionales de salud tenían en claro que el virus, en algún momento, iba a llegar. El virus ha proliferado en las ciudades y tenemos que aprender a convivir con él, adaptándonos y extremando las medidas de prevención”, agregó. Así también indicó que en Las Flores nunca dejo de ingresar gente “de afuera” y que más allá del sanitizante que se coloco, “es preciso tener cuidado con el transportista y a su vez, desinfectar los productos que traen. Es un trabajo complejo y no desmerezco el trabajo de hombres y mujeres que están en los ingresos y trabajan día y noche”, aseveró.

Párrafo aparte y para concluir con la nota, al consultársele sobre la posibilidad de que Ramón Canosa vuelva a la política en el 2021, afirmó “creo que uno nunca se va de la política. Hace mucho que no hablo con Ramón pero creo que tendrá intenciones de seguir participando en la vida política. Uno puede estar en la política sin ocupar un cargo. No me lo imagino fuera de ella”.

Comparte esto: Twitter

Facebook