M. Zabalza desde EE.UU: La gente votó en contra del coronavirus

Fíjate que la gente no se volcó a Joe Biden, me da la impresión que lo que votó, es en contra del Corona virus fundamentalmente, comenzaba diciendo el Belgranense radicado en New York hace un par de décadas. Acá estamos en el 3er brote, en la primer parte se le echó la culpa la OMS, después dijo cualquier cosa, que era una gripe y la gente se lo hizo pagar, cuando hay muertos cambia la cuestión. Biden un personaje mediano menor prolijo, un vicepresidente que a Obama no le trajo problemas, inclusive no siendo el mejor candidato que tenía el partido demócrata, pero es el presidente que va a estar por 4 años, en su primera presentación, el hablo de la unión, y no está equivocado, hay una grieta , vos tener que ver que son las redes, lo que generó Trump, yo lo vi como algo similar con lo que pasó como Cristina, o la aman o lo odian “Llegó la ola satánica a EEUU”, cosas que no tiene sentido. Joe Biden dijo, vamos todos para adelante, vamos a unir, vamos con la misma bandera.

Por otro lado Mauricio expresaba, que: Casualmente, Donalt Trump fue el único presidente que en los cuatro años, no estuvo nunca en un conflicto bélico, Obama si tuvo problemas con la economía, pero las formas son las que termina definiendo la cuestión..

En cambio Biden, Este hombre que ha tenido mucha desgracia familiar, desde la pérdida de su hijo, lo que provoco que le saque lo poco de arrogante que le quedaba, ….y me interesó la frase, se muestra sereno, en el primer debate, se mostraba componedor. También va a volver a los tratados internacionales, como el clima de París, como con la OMS componer la relación con china, con Europa, cosas que estaban rotas desde hace rato. Sobre la relación con Argentina, dijo que: Con Donald Trump tuvo buena relación, a EE.UU le interesa la relación con México por la gran interrelación, por la frontera común, en lo político es Cuba y Venezuela, después son tratados internacionales compra venta. Pero lo principal de la agenda va a ser el coronavirus.

AUDIO;

Comparte esto: Tweet