Mar del Plata: las playas amanecieron cubiertas de espuma

La postal llamó la atención de miles de turistas. En el día de ayer, las playas de Punta Mogotes lucieron con una gran cantidad de espuma marina. El particular paisaje tiene lugar hace algunos días tanto en La Feliz como en otros puntos de la Costa Atlántica, como el caso de Santa Clara del Mar. “La espuma está relacionada con florecimientos o bloom de fitoplancton. Hace unos días hubo un bloom, suponemos de diatomeas, por el color aquí en Mar del Plata, pero es común que haya también espuma cuando mueren las algas. Aparentemente está relacionado con la mortandad del fitoplancton”, le dijo a diario Hoy Federico Isla, doctor en Ciencias Naturales y licenciado en Geología. Sobre fines de diciembre pasado y los primeros días del 2021 se vivieron algunos días en Mar del Plata y en Santa Clara del Mar donde el color del mar era marrón, lo que generó un gran revuelo entre los bañistas y los guardavidas. En aquella oportunidad, desde el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (Inidep), que analizaron las muestras, confirmaron que la espuma no revestía riesgos para la población y detallaron que el fenómeno se trataba de una floración de diatomeas coloniales, algas de la especie Asterionellopsis glacialis, conocida por producir discoloraciones de color marrón en el mar. “Contaminantes no son. Respecto al tipo de fitoplancton hay varios. Algunos son totalmente vegetales como las diatomeas. Otros son los dinoflagelados, esos son los que causan la toxina que produce la marea roja, la que está en los pelecípodos, y cuando uno los come puede tener dinoflagelados tóxicos que es el que le provoca la toxina paralizante”, indicó el profesional. Según el especialista, docente en la Universidad de Mar del Plata e investigador del Conicet, son muy comunes estas floraciones en la zona de Camet Norte y Mar de Cobos, donde hay muchas oquedades y viven asentadas sobre las rocas que están a poca profundidad. “El bloom de la semana pasada se supone que estuvo relacionado con los cinco o seis días de temperatura muy altas, hubo temperaturas del agua del mar de 24 grados”, explicó el profesional. A su vez, desde el Inidep manifestaron que las personas se pueden meter al mar y que no es perjudicial. Además, sostuvieron que los últimos veranos está subiendo la temperatura del mar. “Hay estudios que comenzaron hace 20 años y vemos que en décadas está aumentando la temperatura del mar, levemente, 0,1 grados, y esa frecuencia es cada vez más seguida”, expresó el investigador Ricardo Silva.

Fuente: Diario Hoy

Comparte esto: Tweet