Martín Ripa: «Hay una pobreza que no es por el coronavirus»

Hoy, el Cura Párroco, Padre Martín Ripa dejo un mensaje a todos los trabajadores en su día; reflexionando sobre la situación actual y las distintas realidades que coexisten dentro de la sociedad.

Como lo viene haciendo en el último tiempo, hoy oficiará una misa por Facebook, donde se leerán los mensajes de los fieles que deseen saludar a los trabajadores por ese medio.

Pensando en el contexto actual que atraviesan los trabajadores de todo el mundo, en esta fecha, indicó “queremos estar cerca de todas estas personas, que no son máquinas. Que tienen razón, mente, corazón, dignidad, familia, talentos y fantasías. Que es un hombre o una mujer que lleva el pan a la mesa o que no puede llevarlo”. Remarcó también que no debemos quedarnos con frases bonitas, sino más bien colaborar en hermandad.

“Hay una pobreza que no es del coronavirus, que viene de antes. Y no estoy hablando de este gobierno ni del anterior, sino de acostumbrarnos a que unos podemos y al otro le tocó no poder. No poder educarse, no poder recibir un tratamiento sanitario. Hoy esta situación de pandemia nos pone en igualdad, debemos ampliar la mirada. Hay gente que la está pasando mal y que no tienen dinero para vivir a diario. Creemos que tiene que haber posibilidades para todos”, reflexionó el Padre Martín agregando “hay ciertos esquemas donde parece que unos tenemos derechos y otros no. Hay que superar esta dinámica tiránica que tiene el mercado de consumo, de la competitividad y la individualidad egoísta y salvaje”.