Martín Tetaz: -«El propio mercado es el que está haciendo el ajuste.»

Martín Tetaz es un economista argentino reconocido por sus conceptos en distintas oratorias y libros que ha escrito. Tambien fue distinguido con el Martin Fierro en radio, al mejor analista politico/economico. Martin conversó con Citas de Radio, el programa que se difunde por FM Alpha los sábados de 7 a 9 hs. a cargo de Elisa Peirano.

-“Siempre las noticias son complicadas, así que no es que estamos en Suecia y estamos asustados porque hay un problema con el dólar, en Argentina ya la vimos a esta película muchas veces, ya sabemos que es, pero vamos a superarlo y Argentina va a salir adelante, lo que pasa que en el momento de la crisis de confianza que está atravesando ahora, no queda muy claro cómo.

¿Qué cosas seguras podemos hacer?

Seguro nada, no hay manera de saber, es un contexto de mucha incertidumbre, en las crisis cambiarías Argentinas anteriores siempre hubo un momento en el que paró de llover también, si vos comprabas dólares en el medio del banco del 2002, cuando salimos de la convertibilidad, el dólar valía 4 pesos, y 3 meses después valía 3 pesos, así que no es que siempre ganas comprando dólares, por supuesto si uno supiera cuando es que el dólar va a subir y cuando va a bajar, todos seríamos millonarios, lamentablemente uno sabe que en el largo plazo la moneda argentina es una moneda débil y que ahorrar en dólares es un poco más seguro pero a corto plazo nadie sabe si está comprando más barato o caro.”-

¿El gobierno ya se dio cuenta que se confundió en ignorar la situación económica?

-“Me parece que el gobierno subestimó la parte de salud, el gobierno creyó que la cuarentena iba a ser realmente una cuarentena, que por lo tanto paraba la economía tal vez 30/40 días y todo arrancaba de nuevo, pero lo que está pasando es que en la medida está claro que todo va para más largo, estamos en octubre y todavía estamos en el pico, entonces evidentemente no eran 40 días nomas, me parece que en ese contexto de alargamiento de la cuarentena, el gobierno está aceptando que hay que convivir un poco con el virus.”-

¿Cuál sería tu consejo para alguien que tiene una PYME y sobrevivir en este país?

-“Siempre digo que lo bueno de tener un negocio es que uno es experto en esa actividad. Lo mejor que se puede hacer es invertir en nuestra actividad, la tentación de buscar el atajo, hay que aprovechar el tiempo para hacer las transformaciones de fondos que hay que hacer en el negocio, y capacitarte para ver cómo se puede hacer crecer el negocio, además que en un momento todo esto va a pasar y la economía va a arrancar de nuevo.”-

¿Si fueras presidente mañana, cuál sería la primer medida que pedirías que se tomara con respecto a los impuestos?

-“Le pongo mínimo no imponible del impuesto a las ganancias a todas las PYME, y hasta que no ganen 10.000.000 de dólares no pagan ningún impuesto en la Argentina, pero eso es lo que yo haría, todos saben que cada uno que llega al gobierno es diferente, lo único que quiere la política es juntar más plata para hacer más política, entonces termina pasando lo contrario. Si fuera por mi haría todo lo contrario, eliminaría los impuestos que tienen las empresas al producir, la verdad no me entra en la cabeza que un país que tiene este desarrollo y esta pobreza, le ponga impuestos a la gente que quiere hacer trabajo.”-

Con respecto a los plazos fijos:

-“Es una muy buena opción para quedar cubierto de la inflación en el mediano y largo plazo, el plazo fijo tradicional lo que tiene es que siempre pierde contra la inflación sobre todo cuando hay meses cuando hay una inflación muy alta que viene de sorpresa y te castiga mucho, en cambio el plazo fijo UBA, vos sabes que está cubierto contra la inflación siempre, y te ganas un porcentaje, un 1%, y si miras en realidad cuanto subió la inflación en Argentina en los últimos 10, 15, 20, 25 años vas a ver que en general la inflación le gana al dólar, porque el dólar también se devalúa, menos que otras monedas pero también se devalúa con el paso del tiempo, entonces si uno está parado con un activo que ajusta por inflación y que además te da un puchito mas, un 1% más como te dan los plazos que están en UBA, entonces estas cubierto y le vas a ganar en el mediano y en el largo plazo al dólar, capaz no le ganas la semana que viene, pero en 5 o 10 años le vas a ganar seguro.”-

¿Qué político te parece que puede tener una mirada acertada sobre lo que está pasando en la economía?

-“De los políticos no le creo a ninguno de los que hablan de economía, por lo general saben bastante poco, probablemente los político más transparentes con el análisis económico es por lejos el que fue gobernador de Mendoza en su momento, habría que ver qué pasará el día que llegue, pero en general la clase política es bastante miope y toma decisiones que son bastante perjudiciales para la gente.”-

Sobre su artículo “El trilema de la Imposibilidad” y el camino que puede tomar el gobierno:

-“El gobierno lo que quiso hacer fue financiar la cuarentena, y está en esa trampa de que no elige cual de los males está dispuesto a pagar, entonces lo que pasa es que la economía se termina ajustando sola, y hay una brecha como la que estamos viendo, un poco de esto es la consecuencia de que el gobierno no elige, Argentina no tiene ni crédito ni moneda, otros países pueden elegir y no les pasa nada, pero nosotros procuramos emitir, y como es una moneda que la gente no quiere tener en el bolsillo, algunos de los problemas que acabo de mencionar tenemos que aceptar. El propio mercado es el que está haciendo el ajuste.”-

Para escuchar la nota entera, dale play:

Comparte esto: Tweet