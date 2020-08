Mauricio Alejandro: «Al virus no lo vamos a eliminar retrocediendo de fase»

Los últimos hisopados realizados en el día de ayer dieron negativos, razón por lo cual el panorama es un poco más alentador al comienzo de esta nueva semana. Mauricio Alejandro, director del Hospital Zonal de Las Flores contó esta mañana cómo se encuentra la situación dentro del Nosocomio y apeló a la responsabilidad individual de cada ciudadano para controlar los contagios.

“Estamos arrancando una nueva semana, donde recibiremos insumos en los próximos días. Estamos evaluando la situación hospitalaria, estuve en guardia ayer y hoy, ayudando a los compañeros”, destacó el Director, quien también indicó que al día de la fecha la Terapia Intensiva tiene una ocupación del 80%; aunque ninguno de los casos es por coronavirus y que, aún así, cuentan con aproximadamente 16 respiradores, en caso que se necesiten.

Además manifestó “el paciente internado por covid-19 en clínica médica, está evolucionando de forma estable con bajo requerimiento de oxigeno. Tiene aun algún cuadro febril, pero no hay mayores complicaciones”.

El médico aprovechó la ocasión para volver a remarcar el estado en que se encuentra el Centro de Aislamiento, ubicado en lo que fuera, antes de la pandemia, el Hogar de Ancianos. “Hay 3 personas aisladas. No hay 100, ni 70, ni 30. Y lo aclaro por los audios malintencionados que se están enviando. No estamos ocultando información. No podríamos nunca aislar 100 personas cuando hay 33 camas preparadas en ese lugar”, subrayó Mauricio.

Por otra parte, sostuvo “debemos reforzar las medidas básicas: lavado frecuente de manos, distanciamiento social, uso de barbijos. Y principalmente no hacer reuniones familiares o compartir mates u otras bebidas y utensilios. También apelar a la gente que no blanquea su situación, que quizás estuvieron con personas que hoy tienen coronavirus. Por lo menos pedimos que, hasta que se anime a contarlo, se auto aíslen. Es una medida muy importante, más incluso que el hisopado. Así se corta la cadena de contagios”.

Finalmente, el Director del Hospital dio su opinión personal sobre seguir en fase 5. “Al virus no lo vamos a eliminar retrocediendo de fase. Si retrocedemos lo único que haremos será seguir dañando la actividad económica, que ya está muy dañada. La pandemia no se va a terminar aunque volvamos a la fase 1, 2 o 3. Tenemos que convivir con el virus hasta que aparezca la inmunidad del rebaño o bien, una vacuna”, concluyó el profesional.