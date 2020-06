Mauricio Alejandro: Recibir pacientes zonales es una cuestión lógica y humanitaria

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto al ministro de Salud, Daniel Gollan, y su viceministro, Nicolás Kreplak, se reunieron virtualmente con los directores de los hospitales provinciales, donde dialogaron sobre la situación sanitaria, la infraestructura y la ocupación de camas en cada una de las instituciones. Mauricio Alejandro, Director del Nosocomio local, fue parte de esa reunión, razón por la cual hoy hablamos con él. Además de contar detalles de la reunión, hizo foco en la importancia de nuestro Hospital y en la posibilidad de recibir pacientes zonales con Covid-19.

“Se hablaron de aspectos motivacionales. Nos dieron ánimo y agradecieron por el esfuerzo que se hace. También hablaron sobre las distintas realidades ya que hay sectores muy comprometidos. Luego charlaron sobre los procedimientos a seguir ya que se está avizorando el pico de la pandemia”, aclaró el Director.

En la videoconferencia, el Gobernador señaló “hemos logrado un nivel de integración entre los prestadores públicos y privados, y hemos empezado a conformar un sistema de salud que nos va a dar las bases para optimizar y planificar cada vez más en materia sanitaria”.

Aparte, Mauricio dio su mirada sobre la posibilidad de que se trasladen pacientes con Covid, al hospital local. “No creo que las derivaciones vengan por ese lado, sí puede llegar algún paciente zonal. También podrían llegar pacientes que no estén graves, sino leves para que estén aislados. Nosotros somos parte de una red, generalmente trasladamos a otras ciudades pero si hay gente que se está muriendo a dos horas de acá y nosotros tenemos camas libres, es una cuestión de lógica. Que por ahora no está pasando”, relató el Director subrayando que muchas personas están en desacuerdo con esta medida pero “tenemos que pensar qué pasaría si fuera al revés. Si nosotros acá estamos muriéndonos y no nos abren la puerta de otro hospital. Es una cuestión humanitaria”, destacó.

El doctor Alejandro, también contó que una vez por semana reciben insumos de gran importancia para este momento, principalmente indumentaria de prevención. Los mismos están siendo ya utilizados y descartados posteriormente como insumos patogénicos; al menos que puedan reutilizarse, según sus características, mientras no haya casos positivos.